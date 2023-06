Eljött az ideje annak, hogy a gazdagok is kivegyék részüket a méltányos adózásból - hangsúlyozta Joe Biden szombat este Philadelphiában, elnöki választási kampányának első állomásán.

A hivatalban lévő elnök egy szakszervezetek által szervezett nagygyűléssel kezdte meg 2024-es választási kampányának első nagygyűlését, szinte napra pontosan két hónappal azt követően, hogy egy videóban bejelentette újraindulási szándékát a fehér házi pozícióért.

Joe Biden a mintegy ezer fős, szakszervezeti tagokból álló tömeg előtt arról beszél, hogy elnöksége eddig eltelt időszakában munkahelyeket teremtett és felemelte a középosztályt, valamint úgy fogalmazott, hogy eljött az ideje annak, hogy

a vagyonosok "megfizessék méltányos részüket" az adók formájában.

Intézkedései közül kiemelte a klímaváltozás elleni fellépést, az adózást és egészségügyi ellátást érintő jogszabályokat.

Beszédében nem említette név szerint lehetséges republikánus kihívóit, köztük elődjét, Donald Trumpot sem, pusztán azt jegyezte meg, hogy a republikánusok egy része mindent ellenez, amit ő elnökként tesz.

A kampánynyitó helyszínének megválasztása utal arra, hogy az elnök sikeresnek bizonyult, 2020-as választási kampányának központja Philadelphiában volt, valamint akkori első kampánygyűlését szintén Pennsylvania államban, Pittsburghben tartotta ugyancsak szakszervezeti tagok előtt.

Joe Biden győzött, talán most sikerült elkerülni az államcsődöt Az amerikai szenátus elfogadta azt a kétpárti törvényt, amely felemeli az államadósság felső határát. Az amerikai elnök nagy győzelemnek nevezte. Bővebben>>>

Pénteken az ország nagy szakszervezetei közül a Tanárok Amerikai Szövetsége (American Federation of Teachers), valamint a városi, megyei és állami alkalmazottakat tömörítő szakszervezet (American Federation of State, County and Municipal Employees), és ernyőszervezetük, a legnagyobb amerikai munkavállalói érdekképviseleti szövetség, az AFL-CIO (American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations) pénteken hivatalosan is bejelentette, hogy Joe Bident támogatja a 2024-es elnökválasztáson.