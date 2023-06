Joe Biden amerikai elnök a Connecticutban megrendezett Nemzeti Biztonságosabb Közösségek Csúcstalálkozón viccelt a korával. A politikus azt mondta, „sokan már belefáradtak" a fegyvertartási jogokért folytatott harcba, ahogy kicsit ős is, „próbáld meg 110 évesen”, mondta oda a hallgatóságnak.

Biden: A lot of you are tired. I get it. Try being 110.. pic.twitter.com/t4IcjxBhpi

Nem ez az első alkalom, hogy Biden önironikus humorral viccelődik a korával.

Az év elején az atlantai Ebenezer King baptista templomban Martin Luther King Jr. születésnapja alkalmából viccelődött: „Már 136 éves vagy. Tudom, hogy úgy nézek ki, de nem vagyok annyi”.

Biden azzal fejezte be beszédét, hogy „Isten óvja a királynőt, ember”. Eredeti nyelven ez közismerten a brit himnusz fohásza.

BREAKING: @POTUS ended his gun control event in Connecticut just now with a baffling remark: “God save the Queen, man.” @WhiteHouse correspondent @toddgillman of @dallasnews, today’s pool reporter, told the press corps to stop asking him why Mr. Biden said it (Gillman: “I have… pic.twitter.com/KDcOkaJJih