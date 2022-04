Talán egy család sem indult a tengerre a valamikori Jugoszláviában a Jugoplastika gumiszandálja nélkül. Mindenféle színben kapható volt, arra pedig, akinek átlátszó volt a lábbelije, mindenki felnézett. Sokan ma is őrzik gyerekkoruk szandálját, de talán felnőtt méretű is lapul valahol a pincében vagy a padláson mindannyiunknál - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó az ikonikus termék karrierjét bemutató cikkében..

A szandál valóban megvédett a sünöktől a tengerben, de másoknak azokról a hólyagokról van emlékük, amit a szandál viselése okozott, az illatáról nem is beszélve. Aki szeretne ilyen szandált, ma is megveheti. A gyártó viszont nem más, mint a Gucci, egy párért pedig nem kevesebb mint 400 eurót (150 ezer forint) kell fizetni.

A Jugoplastika egykori jugoszláv nagyvállalatnak 13 ezer alkalmazottja volt, 3200 különféle terméket gyártott, a bevétele pedig meghaladta az évi 350 millió dollárt. Érdekes tény az is, hogy a ma már retrónak számító szandálért a használtáru-oldalakon 3500 dinárt (11,3 ezer forint) is elkérnek. Ha elég ügyesen keresgélünk viszont, akkor gyermekméretben akár pár száz dinárért is hozzájuthatunk szandált.