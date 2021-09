A brit miniszterelnök, Boris Johnson miniszterelnök hivatala közölte, hogy ideiglenes intézkedéseket vizsgálnak a nehéz tehergépkocsi-vezetők hiányának kezelésére. Várhatóan a vízumszabályok könnyítésével oldhatják meg a problémát, helyi sajtóértesülések szerint a kormány akár 5000 külföldi sofőrt is beengedne Nagy-Britanniába rövid távú vízummal, amit a logisztikai vállalatok és a kiskereskedők már hónapok óta követelnek, de a kormány korábban kizárta ennek lehetőségét - írja a Reuters.

A brit közúti árufuvarozók szövetsége (RHA) szerint Nagy-Britanniának százezerrel több járművezetőre lenne szüksége, ha ki akarja elégíteni a keresletet. A járművezetőhiányt részben a brexit és a koronavírus-járvány, valamint a járművezetők képzésének és vizsgáztatásának körülbelül egyéves kiesése okozta.

"Átmeneti intézkedéseket vizsgálunk az azonnali problémák elkerülése érdekében, de bármilyen intézkedést bevezetünk, az nagyon szigorúan időhöz kötött lesz" - közölte a miniszterelnök szóvivője egy nyilatkozatban.

A miniszterek óva intettek a pánikszerű vásárlástól, az olajcégek szerint pedig nincs készlethiány, csupán az üzemanyag benzinkutakra való eljuttatása okoz gondot a sofőrhiány miatt. A benzinkutaknál azonban hosszú sorok gyűltek össze ennek ellenére is, hogy az emberek tankoljanak, miután a BP közölte, hogy a kamionosok hiánya miatt be kellett zárnia néhány töltőállomását, mert nem érkezett kellő mennyiségű üzemanyag a töltőállomásokra. Néhány Shell töltőállomás szintén arról számolt be, hogy a kutak kiszáradtak, míg az ExxonMobilhoz tartozó Esso azt is közölte, hogy a Tesco Alliance 200 kiskereskedelmi telephelyének egy kis része szintén érintett valamilyen módon.

Az EG Group, amely több száz töltőállomást üzemeltet Nagy-Britanniában, pénteken közölte, hogy a "példátlan vásárlói igény" miatt 30 fontos (12 500 forintos) vásárlási limitet vezet be vásárlónként.

Az üzemanyagprobléma ráadásul a legrosszabbkor tört ki: Nagy-Britannia, a világ ötödik legnagyobb gazdasága is küzd az európai földgázárak megugrása miatt megugró energiaárakkal és egy esetleges élelmiszerellátási válsággal. Közben más országok, például az Egyesült Államok és Németország szintén teherautóvezető-hiánnyal küzdenek, így kérdéses, hogy mennyi vezetőt találhatnak a britek.

Nagy-Britannia szerint a hosszú távú megoldás az, hogy több brit sofőrt kell felvenni, a szakszervezet szerint pedig jobb fizetésre és feltételekre van szükség ahhoz, hogy az ágazatba vonzzák az embereket.