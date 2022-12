Tombol a járvány Kínában. Megint ráfizetünk?

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek itthon az influenzaszerű megbetegedések növekvő számáról. Nyakunkon a tridémia is – azaz a Covid, az influenza és az RSV-nevű légúti fertőzés mesterhármasa. Ha enyhén is, de hetek óta emelkedik a szennyvízben is a koronavírus-koncentráció, ami egyértelműen jelzi, hogy koránt sincs vége az évek óta tartó járványnak, legfeljebb az intenzitása csillapodott. A betegség – a WHO adatai szerint – továbbra is 193 országban és régióban van jelen. Kínában pedig újra tombol. Onnan érkezhet a járvány újabb hulláma is?