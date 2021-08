A nemzetközi befektetők az utóbbi időben megduplázták a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő cég, az Evergrande kötvényei elleni tétjeiket. Egyre inkább úgy tűnik, nem tud úrrá lenni fizetési problémáin az óriásvállalat, s a kínai vezetés komoly dilemmával néz szembe: hagyja-e elsüllyedni a céget, vagy az már tényleg túl nagy és rendszerszintű kockázatot jelentene a csődje.

A Financial Times összefoglalója szerint a cég által kibocsátott kötvényekből már mintegy 400 millió dollárnyi van kikölcsönözve, ez a június eleji érték duplája, s 50 millió dollárról 170 millióra nőtt az év eleje óta a 2022-ben lejáró 2 milliárd dollárnyi kötvénysorozatból kikölcsönzöttek névértéke. Az ilyen típusú értékpapír-kölcsönzés akkor jellemző, ha vannak olyan befektetők a piacon, akik shortolják az adott értékpapírt, azaz eladják anélkül, hogy birtokolnák azokat abban bízva, hogy később alacsonyabb árfolyamon vissza tudják majd vásárolni azokat.

QP | Quality Placement

A kínai ingatlanfejlesztőkre amúgy is nehéz idők járnak, miután a kínai kormány komoly erőfeszítéseket tett, hogy csökkentse a túladósodott szektor hitelállományát. Az Evergrande meg is próbált eleget tenni a kérésnek, azonban azóta rossz hírek özönével kellett szembe néznie, amelyek miatt komoly kételyke merültek fel fizetőképességével kapcsolatban. Ezek között voltak eszközbefagyasztások, különböző projektekben a lakások előértékesítésének a felfüggesztése is. A cég kamatozó adósságainak állománya március végén 674 milliárd jüanra, 104,3 milliárd dollárra rúgott, részvényeinek árfolyama 64 százalékkal esett év eleje óta.

A dollárban denominált vállalati kötvényeknél a kínai a második legnagyobb az Egyesült Államok után. A mintegy 425 milliárd dollárnyi kötvényből valamivel több mint 100 milliárd dollárnyi számít magas kamatozású papírnak, s ezek több mint fele olyan árakon cserél gazdát, amelyek már az adott kibocsátó cég komoly problémáira utalnak. A Bloomberg magas kamatozású ázsiai kötvényeket követő indexében az Evergrande papírjainak súlya 6 százalékot tesz ki.

A piacot idén már érte egy komoly megrázkódtatás, amikor a China Fortune Land Development nevű cég csődöt jelentett, ott a Blackrock és a HSBC alapjai is megégették magukat befektetőként. De komoly pánikot okozott a China Huarong Asset Management nevű adósságkezelő cég eredményeinek késlekedő jelentése is - írja a brit pénzügyi lap. A Bank of America elemzői annyira aggasztónak tartják a helyzetet, hogy egy nemrég megjelent anyagukban a globális hitelpiacra leselkedő legnagyobb kockázatnak a kínai hitelpiacról kiinduló csődhullámot tartották.

Nem az Evergrande az egyetlen kínai fejlesztő, amelyet célba vettek az áresésre játszó befektetők, más szektorbeli kínai cégeknél is megfigyelhető volt a kikölcsönzött kötvények állományának növekedése. A befektetőknek idén a magas kamatozású kötvényeken eddig átlagosan 13 százalékos veszteséget kellett elszenvedniük.

A kínai ingatlanfejlesztők magas kamatozású kötvényei sokáig népszerűek voltak a külföldi befektetők körében, ami nem csoda. A kínai kormányzat sokáig jelentősen támogatta a szektort, hiszen annak jelentős szerepe volt az ország urbanizációs politikájának végrehajtásában, s a befektetők így részesülhettek az ázsiai országban végbemenő hatalmas infrastrukturális fejlődésből. Azonban a szektor eladósodottsága miatt és a kínai pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében a kabinet komoly intézkedéseket hozott, amelyekkel csökkenteni kívánták a szektor cégeinek hitelállományát. Ilyen volt például az az előírás, amely szerint az ingatlanfejlesztő cégeknek legalább annyi készpénzzel kell rendelkezniük, amivel ki tudják elégíteni rövid lejáratú kötelezettségeiket. Ezen szabályoknak azonban jó néhány cég nem tudott eleget tenni.

Az Evergrande például egyéb érdekeltségeinek eladásával próbálja kitömni a finanszírozásán keletkezett lyukat. Három napja jelentette be, hogy 420 millió dollár értékben eladta 7 százalékos részesedését a hongkongi tőzsdén jegyzett HengTen Networks Groupban és állítólag napirenden van egy csomó más részesedés piacra vitele is, ásványvíz palackozó üzemtől kezdve elektromos autógyártó cégekig.

Mindenesetre a cég legnagyobb tulajdonosa és vezetője, kínai egyik leggazdagabb embere Hui Ka Yan július végén a - Bloomberg értesülései szerint - személyesen próbálta a cégcsoport legnagyobb hitelező bankjait meggyőzni arról, hogy a rossz hírek özöne ellenére cégének sikerül majd áthidalnia a nehézségeket. A milliárdos nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik a Kommunista Párt legfelsőbb vezetésében, így könnyen lehet, hogy nem esik áldozatul annak a pekingi törekvésnek, amely igyekszik megzabolázni az ország leggazdagabb embereit.

Kínában az elmúlt években már hagytak csődbe menni nem egy jelentős pénzügyi csoportot, hogy példát statuáljanak és bizonyítsák, a vezetés tényleg komolyan veszi, hogy véget ért a felelőtlen hitelezés korszaka. A Bloomberg által megkérdezett elemzők szerint azonban az Evergrande akkora, hogy ebben az esetben fontosabb lesz az ország pénzügyi stabilitása, mint az ideológiai üzenet.