David Fincher kultikus filmje a "Harcosok klubja" most egészen más befejezést kapott Kínában, amelyet először a Tencent Videó népszerű streaming platform nézői vettek észre.

Az eredeti verzió fináléjában ugyanis Edward Norton karaktere Jack megöli a Brad Pitt által alakított képzeletbeli alteregóját, Tylert és végignézi, ahogy az épületek felrobbanak.

A kínai verzióban szintén meghal Tyler, de az épületek nem semmisülnek meg, mivel ennek bemutatása helyett egy fekete képkocka zárja le a történetet: a rendőrség időben rájött a tervre, letartóztatták a bűnözőket és megakadályozták a bomba felrobbanását. Emellett megemlítik azt is, hogy Tylert végül pszichológiai kezelésre küldték, akit 2012-ben végül elbocsátottak az elmegyógyintézetből.

A film befejezése az 1999-es mozinézőket is sokkolta, ugyanis amellett, hogy Jack rájött, hogy Tyler a képzeletbeli karaktere, a felhőkarcolók felrobbanása Tyler tervének sikerességét jelzi, amely a hitelkártya-társaságok adatőrző épületeinek megsemmisítésére irányult, eltörölve ezzel minden tartozását.

Úgy tűnik viszont, hogy a kínai kormány szigorú cenzúra szabályainak ez a befejezés nem felel meg. Az viszont még nem világos, hogy a Tencent Videóra felkerült változtat mikor jelent meg és az sem, hogy ezt a kormány vagy a filmkészítők "önkéntesen" hajtották végre - írja a portál.





A Tencent Video nem nyilatkozott a CNN-nek, de a kínai Cyberspace Adminitration of China, amely a streaming platformokat felügyelő szabályozó hatóság, a Kínai Filmadminisztráció és a kormányhivatal sem válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Nem világos továbbá az sem, hogyan és mikor készült a szerkesztés, de nem ritka, hogy a külföldi filmeket komoly cenzúrának vetik alá, mielőtt engedélyezik azok közvetítését.

Nem ez az első alkalom, hogy a kínai közönség megnézheti a Harcosok klubját az országban. A filmet 2006-ban a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be - ezen az eseményen Norton és más hollywoodi sztárok is részt vettek. Ugyanez a fesztivál 2017-ben ismét levetítette a filmet. A kínai média szerint a pekingi Kínai Filmarchívum is tartott már vetítéseket.

Az 1990-es évek eleje óta a hatóságok évente mindössze néhány tucat külföldi filmet engedtek bemutatni az országban - a 26 Oscar-díjas legjobb film közül például 1994 és 2019 között csak 9-et mutattak be nyilvánosan.

A vitatott témájú filmeket vagy műsorokat - például azokat, amelyek állítólag rossz színben tüntetik fel Kínát, vagy olyan tabutémákat ábrázolnak, mint az 1989-es Tienanmen téri mészárlás, vagy LMBTQ-történetet mutatnak be - teljes egészében elkaszálják. Kínában ezért a hatóságok erősen megszerkesztik a kritikus részeket, hogy bizonyos jeleneteket, például szexuális vagy erőszakot ábrázoló jeleneteket ne láthassanak a nézők.

2019-ben Kínában bemutatták az Oscar-díjas Freddie Mercury-életrajzi filmet, a Bohemian Rhapsody-t, a Queen énekesének homoszexualitását és az AIDS-diagnózist bemutató részt is kivágtak belőle.

A Trónok harca című amerikai fantasy-drámát szintén másféle verzióban láthatták a Tencent Videón, akkor egyes nézők arra panaszkodtak, hogy a filmet unalmas "középkori európai várdokumentummá" változtatták.