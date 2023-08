Hétfőn számoltunk be arról, hogy egy jelentős piaci kitettséggel rendelkező kínai cégcsoport bajba került az ingatlanpiac lassulása, az építőipar elakadása miatt: félkészen vásárolt, majd befejezett fejlesztéseikre nincs vevő, így ők sem tudnak fizetni a befektetőiknek.

Ráadásul a konglomerátum árnyékbankként működött, vagyis a befektetők által egy alapba befizetett pénzt az ingatlanprojektek hitelezésére fordította, megfelelő tartalékképzés nélkül.

A baj tényleg nagy lehetett, és ilyenkor a bizalom gyorsan meginog, a hír futótűzként terjed és pánikot kelt, ráadásul még az orosz jegybank rendkívüli kamatemeléséről szóló híre is kedden reggel jelent meg, így a kínai vezetés úgy ítélte meg, hogy nekik is lépniük kell.

A kínai jegybank legfontosabb kamatát 2,65-ről 2,50 százalékra mérsékelte, többi kamateszközét 10 bázisponttal csökkentette helyi idő szerint kora délután.

Bizalmi válság

Egy, a CNBC-nek nyilatkozó, a kínai gazdaságot jól ismerő közgazdász szerint a kínai gazdaság lassulása önmagában nem okozna gondot, viszont emellett kialakult egy bizalmi válság is, ami, ha a befektetői pénzek kifizetésének akadozásával is párosul, akkor nagyon súlyos hatása lehet, ezért elkerülhetetlen volt a beavatkozás.

A kamatcsökkentésen túl a kínai jegybank a hét napos aktív repókeretet is alaposan megemelte, likviditáshoz juttatva a pénzintézeteket, ami segíthet az említett fizetési nehézségek áthidalásában.

Rövidtávon a legfontosabb a bizalom helyreállítása, a pánik elkerülése, ezért lényeges, hogy a jegybank gyorsan intézkedett, és ezzel azt is jelezte, hogy baj esetén bármikor kész lépni. Nem maradnak magukra a gazdasági szereplők és a magánbefektetők milliói, akik úgy fektettek be az ingatlanpiaccal is foglalkozó cégcsoportok alapjaiba, mintha azok kockázata nem haladná meg a bankbetétekét.

Padlót fogott a gazdaság

A kínai gazdaság egészében most nagyon erősen jelentkezik a lassulás: az export 14,5 százalékkal csökkent júliusban az egy évvel korábbihoz képest, az ipari termelés negyedik hónapja esett vissza.

A kínai kormánynak, amely 40-45 éven át csak erős fellendülést látott, most hirtelen kell megküzdenie egy ilyen óriási recesszióval, amelyet több rendkívüli tényező is erősít.

Az ingatlanpiaci lufi pukkadása mellett meg kell küzdeni a termelési láncok tavalyi akadozása miatti ipari átrendeződéssel (sok cég a felvevőpiacok közelébe telepíti a gyártást), valamit a politikai eredetű bizonytalansággal.

Miután oroszországi piacaikat és termelőegységeiket a nyugati cégek elbukták, most kínai befektetéseiket is visszavágták a nyugat és a Kína közti feszült kapcsolatok, valamint egy esetleges tajvani konfliktus lehetősége miatt.