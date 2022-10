A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Mariano Grossi csütörtökön jelentette be, hogy független vizsgálatot indítanak annak kivizsgálására, van-e valamilyen alapja az orosz gyanúsítgatásoknak - írta meg a Kyiv Post.

Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy piszkos bombát vetnének be katonaságuk ellen, ami a civil lakosságot is érintheti, de Kijev azt gyanítja pont, hogy az oroszok készülhetnek egy "hamis zászlós" műveletre akár saját csapataik ellen is, hogy ezzel csináljanak ürügyet akár egy kisebb taktikai nukleáris támadás megkezdésére.

Vlagyimir Putyin orosz elnök mozgósítása bár változtathat hadserege hátrányán Kelet- és Dél-Ukrajnában, még hónapokba telhet mire ezzel sikerül megerősíteni csapatait, így kétségbeeséségben nyúlhat ehhez a taktikához, a civil lakosságot is tudatosan célba vevő totális háborúra való átállás részeként.

Gyors ellenőrzés

Grossi elmondta, hogy két megjelölt helyszín közül az egyiken már végeztek vizsgálatot egy hónappal ezelőtt, és akkor semmit nem találtak. Ennek ellenére most újra ellátogatnak erre a helyszínre is, és megnézik, hogy történt-e nukleáris anyagok bármilyen nemű eltérítése, illetve észlelhető-e a körzetekben bármi be nem jelentett előállításra vagy feldolgozásra utaló jel.

A piszkos bombákhoz nem csak radioaktív, hanem egyéb biológiai vagy vegyi anyagokat is hozzáadhatnak, így a szokásostól eltérően nem csak a nukleáris anyagokat kimutató vizsgálatokat fogják elvégezni. Grossi még az extra ellenőrzésekkel együtt is azt ígéri, hogy "napokon belül" meglesznek az eredmények.

Mind ehhez az orosz ENSZ-megbízott, Vaszilij Nebenzia annyit fűzött hozzá, hogy magasfokú éberséget kértek Grossitól, mivel szerintük nem csak a megnevezett létesítményekben állíthatnak elő piszkosbombákat, de mindenesetre örülnének, és örülnének, ha kiderülne, hogy tévedtek a bombákkal kapcsolatban.