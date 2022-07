A Reutersnek adott interjújában Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója sürgette az országokat, hogy már most tegyenek lépéseket, hogy elkerüljék az egészségügyi rendszerek túlterhelését ősszel és télen, mivel az Omicron alváltozat, a BA.5 továbbra is gyorsan terjed.

A múlt héten közel hárommillió új COVID-19-es esetet jelentettek Európából, ami a globális új esetek közel felét teszi ki. A kórházi kezelések száma ugyanebben az időszakban megduplázódott, és hetente közel 3000 ember hal meg a betegségben - mondta Kluge.

"Az esetek száma növekszik ..." - mondta, hangsúlyozva, hogy "világjárvány-stabilizátorokra" van szükség, mint például egy második emlékeztető oltásra a várhatóan ősszel megjelenő változatspecifikus vakcinák megjelenése előtt, valamint a maszkok viselésének és a jobb szellőztetésnek az ösztönzésére.

Ezeket a stabilizátorokat a sokkal szigorúbb intézkedések elkerülése érdekében kell bevezetni - tette hozzá: "Nem hiszem, hogy a társadalom készen áll az újabb lezárásokra".

Amikor a világjárvány 2020-ban elkezdődött, a kormányok megnövelték a kiadásokat, hogy tompítsák a gazdaságukra és a küszködő egészségügyi rendszerükre gyakorolt zárlatok hatását, de nagy adósságokat halmoztak fel, és nem szívesen ismétlik meg ezt a politikát.

"Az emberek néha megkérdezik, hogy visszatért-e a vírus" - mondta Kluge. "Soha nem múlt el. Még mindig itt van. Terjed. Mutálódik. És sajnos még mindig rengeteg életet követel."

A világjárvány és az azzal kapcsolatos zárlatok és fennakadások két és fél éve után az országoknak most a megugró inflációval és a részben Oroszország ukrajnai inváziója miatt megnövekedett élelmiszer-biztonsággal is meg kell küzdeniük, de a kormányoknak még mindig további beruházásokra van szükségük az egészségügyben, mondta Kluge.

"És ha a kormányok nem teszik ezt meg, nos, akkor a társadalom nem lesz jobban felkészülve a jövőre" - tette hozzá.