A koronavírus delta mutánsa, amely Indiából indulva a kórokozó domináns változata lett az Egyesült Királyságban, immáron Portugáliát is meghódította, és egyes körzetekben megjelent Spanyolországban, Franciaországban és Németországban is. Az európai egészségügyi hatóságok elérkezettnek látták az időt, hogy figyelmeztessenek: itt az ideje hathatósabb megelőző intézkedéseket hozni, mielőtt a delta letarolja a kontinenst – írja a Financial Times.

A brit üzleti napilap értékelése szerint nem sokat jelent az, hogy egyes országokban még csak a fertőzések töredékét okozza az új változat, mivel ez gyorsan megváltozhat. Miközben Portugáliában az új fertőzések 96 százalékát okozza a delta, Olaszországban még csak 20, Belgiumban pedig 16 százalék ez az arány – derül ki a brit üzleti lap számításaiból. Jó úton haladunk, hogy legyűrjük a járványt és a vírust, nem hagyhatjuk a delta keresztbe tegyen a szándékainknak – mondta Olivier Véran francia egészségügyi miniszter.

Véran szerint Franciaországban a minták 2-4 százalékában találták meg a delta változatot, ami ugyan alacsony, de néhány hete még Nagy-Britanniában is ez volt a helyzet, ahonnan nagyon gyorsan jutottak el a delta dominanciájához. Portugáliában a főváros, Lisszabon körüli térségben tarol a delta, abban a régióban, ahonnan a fertőzések 60 százaléka származik. Erre válaszul betiltották a nem feltétlenül szükséges utazásokat.

Vigyázó szemüket a britekre vetik

A tudósok most az Egyesült Királyság esetét vizsgálják, mint ami eligazítást adhat arról, mi várható a kontinensen. A szigetországban a koronavírus-fertőzések az elmúlt hónapban megháromszorozódtak, ezen belül a delta okozza a megbetegedések 98 százalékát. Emellett az is kiderült, hogy ez a változat bő két százalékkal növeli a kórházba kerülés valószínűségét az úgynevezett alfa változattal, azaz a vírus tavaly év végén felfedezett angol mutánsával szemben. Ennek hatására a kormány június végéről július végére halasztotta újabb nyitási programját.

Rossz hír, hogy a delta kitörésének esélyét növeli az oltási program lassúsága. A brit tapasztalat azt mutatja, hogy a koronavírus ellen a társadalom közel egészének beoltására van szükség a járvány megfékezéséhez. A Public Health England intézet szerint a koronavírus-oltások egy dózisa kevésbé hatásos a delta ellen, mint a korábbi változatok ellen. Egy szúrás 33 százalékos, két szúrás 81 százalékos védettséget ígér.





Az Egyesült Királyságban a lakosság 46 százalékáról mondható el, hogy teljesen immunizált, miközben a legtöbb európai országban még csupán 20-30 százaléknál tartanak. Franciaországban például még csupán az emberek 26 százaléka van túl mind a két dózis beadásán. A francia hatóságok most éppen egy a spanyol határ mellett lévő régióban próbálják bekeríteni a deltát, ahol a vizsgálatok szerint 30 százalékos arányt ért el a fertőzéseken belül. Emellett feltűnt Párizs déli elővárosaiban is.

Kampány helyett hajsza

A szakértők egyetértenek abban, hogy az új helyzetben erősíteni kell a fertőzöttek kapcsolatainak lenyomozását, illetve az oltási kampányt turbó sebességre kell gyorsítani. A hagyományos védekezési módok, például a maszk használata és az elszigeteltség ez ellen a vírusváltozat ellen is hatásos. Bár a delta kiszorítja a többi változatot a fertőzésekből, nem feltétlenül kell elvezetnie egy új járványhullámhoz – vélik szakértők.

A tudósok egy része ugyanakkor attól tart, hogy valójában sokkal jobban elterjedt a delta változat, mint amit a statisztikai adatok mutatnak, ugyanis a kimutatása költséges és viszonylag bonyolult dolog. Az Egyesült Királyságban például majdnem négyszer annyi erre alkalmas vizsgálatot végeznek, mint Németországban és több mint tízszer többet, mint Franciaországban vagy Spanyolországban. A delta terjedési sebessége olyan gyorsa, hogy versenyt fut az oltással, így hatástalanná teheti a járvány elleni európai védekezést.