Fenyegetőznek az oltatlan pedagógusok Izraelben

Perrel fenyegetőznek a be nem oltott tanárok Izraelben, miután a kormány egy úgynevezett zöld igazolványhoz kötné a munkavégzésüket. Ha ilyet nem tudnak felmutatni, akkor fizetés nélküli szabadságra mehetnek - írja a The Times of Israel.