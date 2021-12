A 23 éves francia futballsztárt, Kylian Mbappét választotta a Dior új nagykövetévé. A francia támadó a labdarúgás történetének egyik legizgalmasabb tehetsége, aki jelenleg a Paris Saint-Germain (PSG) triumvirátus egyik tagja, az argentin Lionel Messi és a brazil Neymas Jr mellett - fogalmaz a Fashion Network.

A focista a Dior férfi kollekciójának művészeti igazgatójának, Kim Jones kreációhoz és a "Sauvage" nevű parfümhöz is arcát adja. A kinevezés nagy váltást jelent a divatház részéről, ugyanis eddig kizárólag olyan hollywoodi sztárokkal működtek együtt, mint Robert Pattinson vagy Johnny Depp, aki 2015-óta szerepelt a Dior reklámjaiban és 5 millió dollárt kapott az együttműködésért. A Dior egyelőre még nem közölte, hogy mennyiért "igazolták" magukhoz a fiatal focistát.

A Dior és a Louis Vuitton anyavállalata, az LVMH a szeptemberben zárult harmadik negyedévet egyébként 44,1 milliárd eurós forgalommal, mintegy 40 százalékos növekedéssel zárta és 9 hónap alatt csak a divat- és a bőrtermékeket értékesítő szegmensük 53 százalékkal, 21,3 milliárd euróra nőtt.

A francia divatháznak az elmúlt években kifejezetten rizikós együttműködései voltak. 2015-óta például Johnny Depp amerikai színész a Savauge-parfümök arca, aki családon belüli erőszak vádja miatt többször állt bíróság elé. A Dior emellett kidolgozott egy közös kollekciót Travis Scott amerikai rapperrel is, de miután az énekes novemberi koncertre tragédiába fulladt, a vállalat a szerződésbontás mellett döntött.

Mbappénak egyébként már 2019-óta van egy közös "életmódkollekciója" a Nike-kal is, emellett jótékonysági munkájáról is ismert: a Premiers de Cordée szponzora, amely egy, kórházban fekvő gyermekek számára létrehozott kezdeményezés. Tavaly ráadásul elindította saját az "Inspired by KM" egyesületét is, ahol szintén gyerekeknek segít céljaik elérésének ösztönzésében.

Mbappé tinédzserként, 2017-ben robbant be köztudatba, amikor a francia Ligue 1-ben 44 mérkőzésen 26 gólt szerzett, és a Monacót segítette a bajnoki címhez. Ugyanebben az évben145 millió euróért igazolt a PSG-hez, amivel ő lett a futballtörténelem valaha volt legdrágább fiatal- és a második legdrágább játékosa. Mbappé több mint egy tucat egyéni díjat nyert, 2018-ban pedig a FIFA a világ legjobb fiatal játékosának választotta.