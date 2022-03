Újabb NATO-ország fölé küldtek egy orosz drónt, az ukrán légvédelem lőtte le

Orosz drón lépett be Lengyelország légterébe, amelyet az ukrán légvédelem is becélzott. Az eszközt a keleti ország felett lőtték le, amikor az visszatért a háborús övezetbe. Az elmúlt időszakban több drón is berepült NATO-országok fölé: a múlt héten a magyar légtérből Horvátországba szállt át és zuhant le egy eszköz. Hétfőn Romániában fogtak el egy orosz eszközt.