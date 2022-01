Egy orosz-ukrán háború esetén akár egymillió menekült is érkezhet Ukrajnából Lengyelországba - idézte a Notes from Poland Maciej Wasikot a varsói kormány belügyminiszter-helyettesét. Ebben az esetben a lengyel vezetés kész segíteni az érkezőket, nem csupán azért, mert a nemzetközi jog erre kötelezi Lengyelországot, hanem azért is, mert ez a viselkedés felel meg a "civilizált európai keresztény alapértékeknek".

Ha háború lesz Ukrajnában, akkor fel kell készülni egy valódi menekülthullámra, miután a szomszéd ország lakói igyekeznek elmenekülni a pokoli körülmények közül, a háború atrocitásai és az életveszély elől - fejtegette Wasik egy tévéinterjúban. A kormánynak erre készen kell állnia és a belügyminisztérium meg is tette az előkészületeket, hogy akár egymillió menekültet is el tudjanak látni lengyel földön, ha szükség lesz erre.

Wasik megjegyezte, hogy a genfi konvenció kötelezi Lengyelországot a menekültekkel való kulturált bánásra, és hozzátette, hogy a kormány nem fog elfutni az ezzel járó felelősség elől. Ezzel részben válaszolt több nemzetközi szervezetnek, köztük az ENSZ illetékes szervezetének és a Human Rights Watchnak, amelyek szerint a varsói vezetés nem teszi meg a menekültek érdekében azt, amit nemzetközi szerződésekben vállalt. Ezt arra reagálva fogalmazták meg, hogy a lengyel hatóságok ősszel visszafordították a Fehéroroszország közvetítésével érkező közel-keleti bevándorlókat.

Nem újdonság

Lengyelországban jelenleg is igen jelentős ukrán közösség él, becslések szerint több mint egymillióan érkeztek a szomszéd országból elsősorban munkavállalási céllal. (Az ukránok száma nyáron, a szezonális mezőgazdasági munkák idején lehet a legmagasabb.) Bár az ukránok korábban is szívesen vállaltak munkát Lengyelországban, számuk megugrott, miután Oroszország 2014-ben annektálta a Krím félszigetet és támogatja délkelet-ukrajnai Dombasz régiót az országtól elszakító oroszbarát szeparatista közigazgatást.

A lengyel kormány sokszor jelezte a migrációval kapcsolatos EU-s vitákban, hogy az Ukrajnából érkezők fogadásával bőven kiveszi a részét az uniót érő bevándorlás kezeléséből, ám ezt nem tudta elfogadtatni. Részben bizonyára azért, mert kevés ukrán folyamodik menekültstátuszért, többségük gazdasági bevándorló, akik munkaereje nagyon is jól jön a lengyel vállalatoknak.

A jelenlegi orosz-ukrán konfliktusban Lengyelország Ukrajna pártján áll, de január végéig nem küldött katonai felszerelést, bár a varsói ukrán nagykövet élt ilyen kéréssel. Andrzej Duda államfő összehívta a kormánypártok és az ellenzék képviselőiből álló lengyel biztonsági tanácsot a helyzet megbeszélésére.

Donald Tusk, az ellenzék legnagyobb pártja, a mérsékelt jobboldali Polgári Platform elnöke bírálta Mateusz Morawiecki miniszterelnököt azért, hogy részt vett az európai radikális jobboldali pártok vezetőinek madridi tanácskozásán, ahol Marine le Pen, a francia Nemzeti Gyűlés elnöke és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is jelen volt, akik jó kapcsolatokat ápolnak Moszkvával.

Morawiecki azonban azzal reagált, jól érezte magát barátok között.