Redmond a hétvégén közzétett jelentésében közölte, hogy az orosz katonai hírszerzés Sandworm nevű fenyegető csoportja által az ukrajnai infrastruktúra ellen irányuló célzott támadások mintáját figyelte meg, amelyek rakétacsapásokkal is társulnak. A támadásokat propagandakampány kísérte, amelynek célja az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás aláásása - számolt be róla a Bleeping Computer.

Az orosz propaganda az Ukrajnának nyújtott európai támogatást is igyekszik aláásni és viszályt szítani, azzal a végső céllal, hogy megzavarja az Ukrajnába irányuló segély- és fegyverellátást. Ezek a támadások várhatóan folytatódnak, Ukrajna határain túlra is kiterjedhetnek, és olyan országok vagy vállalatok ellen irányulhatnak, amelyek létfontosságú ellátást biztosítanak az adott államnak.

A Microsoft szerint Európának fel kell készülnie arra, hogy a tél folyamán több lehetséges orosz támadási front is várható a digitális területen.

- olvasható a a washingtoni vállalat jelentésében.

A Sandworm egy elit orosz hackercsoport, amely legalább két évtizede aktív, és korábban a 2015-ös és 2016-os ukrajnai áramszünetekhez vezető rosszindulatú kampányokhoz, az ukrán bankokat célzó KillDisk törlőprogram-támadásokhoz és a NotPetya zsarolóprogramhoz kapcsolódik.

Russia has intensified its hybrid war against Ukraine - targeting civilians. Here’s what we anticipate Russia’s cyber and influence operations might look and how Microsoft will help prepare for and prevent harm to customers and democracies facing attacks. https://t.co/gfJ2wRRtzM