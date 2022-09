A Bloomberg értesülései szerint Oroszország feladja az eddigi elhárító politikát az európai gázszállításokat illetően, és megkezdi a szerződések szerinti gázmennyiségek leszállítását az Északi Áramlat gázvezetéken. Legalábbis: az áramlási adatok arra utalnak, hogy szombaton az orosz gázszolgáltatás ismét működni fog.

A gázszállítás újraindítása Európa kulcsfontosságú vezetékén csökkentheti a nyomást a kontinentális gázpiacon még akkor is, ha benne van a levegőben az is, hogy a Gazprom ezen feloldása nem lesz hosszú életű. Az árak máris zuhanni kezdtek, noha annyi tűnik egyelőre biztosnak, hogy a tervezett kapacitásnak továbbra is csupán az ötöde az, ami "jönni fog" szombatól.

A legutóbbi leállítás két napja történt. Az Európai Unió azzal vádolta Oroszországot, hogy fegyverként használja az energiát. Moszkva tagadta a vádat, és az Oroszország elleni szankciókat okolta az export visszaeséséért - írta nemrég a Reuters.

A németek már nem is várnak orosz gázt

A bizonytalanságra utalva Németország már azt közölte, hogy az idei tél során egyáltalán nem számol már az Északi Áramlaton keresztül érkező gázzal, mivel a megrendelt, leszerződött mennyiségek időbeni szállítására már egyébként sincs elég ideje a Gazpromnak.

Az orosz gáz újbóli érkezésének hírére mindenesetre máris esni kezdtek a gázárak. Az európai viszonyítási alapnak számító holland gáz egyhavi szállításra vonatkozó ára majdnem 10 százalékot esett reggel, és 228 euró volt reggel 8 óra után, ami a legnagyobb napon belüli esés volt március óta.

Az egyelőre a Bloomberg számára sem világos, hogy az Északi Áramlat oroszok által leállított turbináit mikor és hol lehetne szervizelni. Már ha tényleg szükséges ez.