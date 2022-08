A portugál mellett immáron a lengyel is hivatalos nyelv a Brazília déli részén lévő Rio Grande do Sul tartományban található Áurea kisvárosban - jelentette a Notes from Poland. Először fordul elő a dél-amerikai országban, hogy a hatóságok beleegyeznek egy ilyen szabály bevezetésébe.

A kisvárost 1906-ban alapították lengyel emigránsok. A 3600 lakosú településen jelenleg is 90 százalékban az ő leszármazottaik élnek, ennek megfelelően a lengyel szimbólumok mindenütt láthatók az utcákon és a házakban. A lengyel nyelv elismertetését egy a közösséget képviselő civil szervezetnek sikerült elérnie.

Iskolák és kulturális örökség

Az első siker után erősíteni akarják a lengyel nyelv oktatását az iskolákban, illetve további oktatási és kulturális programokkal színesítenék a hagyományápolást. A döntés különösen annak tükrében jelentős, hogy az elmúlt évtizedekben voltak olyan időszakok, amikor az állam a nemzeti egységet igyekezett összekovácsolni a brazil társadalom származási és kulturális sokszínűségének rovására.

Becslések szerint összesen hárommillió lengyel származású ember él Brazíliában. Elődeik a 19. századtól kezdve kezdtek kivándorolni az amerikai kontinensre, amikor Lengyelországot felosztotta egymás között Oroszország, Poroszország és Ausztria, megágyazva a legendás orosz-lengyel és német-lengyel kölcsönös ellenszenvnek.

Összesen 18-20 millió lengyel felmenőkkel rendelkező ember élhet a világ 80 országában. A legnagyobb diaszpórák az Egyesült Államokban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Brazíliában találhatók.