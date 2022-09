Rengeteget lehet olvasni arról, hogy Oroszországban naponta több száz embert vesznek őrizetbe azért, mert tiltakoznak az Ukrajna elleni háború ellen, hétfő reggel viszont példátlan eset történt: a szibériai Uszty-Ilimszk városának behívóirodájában egy fegyveres lelőtte a helyi katonai bizottság vezetőjét, vélhetően azért, mert nem akart részt venni a háborúban – írja a Politico.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 21-én részleges mozgósítást hirdetett Oroszországban, amely az első ilyen döntés a második világháború óta. A tervek szerint mintegy 300 ezer tartalékost hívnak be, hogy segítsenek a Kremlnek az ukrajna elleni hadműveleti célok elérésében.

A közösségi médiában közzétett felvételen egy lövés hallatszik, majd a katonatiszt a földre zuhan, miközben a jelenlévők menekülnek a helyszínről. Szemtanúk szerint a 25 éves Ruszlan Zinin elkiáltotta magát, hogy „senki nem megy sehova”, pillanatokkal azelőtt, hogy tüzet nyitott volna. A felkavaró tartalmú videót itt lehet megtekinteni. Az esetről a Reuters is beszámolt, a hírügynökség egyelőre nem tudna ellenőrizni a felvételek hitelességét.

Igor Kobzev, az irkutszki terület kormányzója a Telegramon azt írta, hogy az Alekszandr Elisejev nevű katonatiszt az intenzív osztályra került, kritikus állapotban van. A tiltakozót a helyi rendőrség „rendfenntartó életének veszélyeztetése és illegális fegyvertartás gyanújával” vette őrizetbe, büntetőeljárás indult ellene.

Tömegesen menekülnének Oroszországból

Oroszországban az elmúlt napokban sokan tiltakoztak a behívás ellen, annak ellenére is, hogy letartóztatással fenyegetik az embreket. A mozgósításokat követően Oroszországban hatályba léptettek egy új törvénymódosítást is, amely 10 év börtönbüntetést is kilátásba helyez azoknak a katonáknak, akik megadják magukat vagy megtagadják a frontszolgálatot.

Putyin bejelentése után ráadásul tömegesen akarják elhagyni az országot is: Grúziába, Örményországba és Törökországba menekülnének, tehát azokba az országokba, amelyekbe még vízummentesen utazhatnak az oroszok. Szeptember 21-es indulással perceken belül minden repülőjegy elfogyott, miután az orosz elnök megjelent a tévéképernyőkön.