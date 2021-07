Japánban megint emelkedik a járványgörbe, az új esetek hétnapos mozgóátlaga 1600 fölé ért, Tokió vészhelyzetet is hirdetett a járvány miatt.

Az már korábban is hivatalos volt, hogy a külföldi látogatókat semmiképp sem engedik be az országba, a mostani döntés viszont a belföldieket is eltiltja a rendezvénytől. A szervezőbizottság elvileg az orvosi csapatra hagyatkozott, amelyik egyértelműen azt mondta: a nézők nélküli torna a lehető legkevésbé kockázatos megoldás - írja a lap.

Hónapok óta téma, hogy a japán társadalom nagyon ellenzi a turisták és sportolók tömeges érkezését, sőt, egyáltalán az, hogy megtartják a játékokat, leginkább a szponzorok nyomására történt. A Reuters szerint a Tokióban vasárnap tartott helyhatósági választásokon gyenge eredményt elérő kormányzó párt és a miniszterelnök, Szuga Josihide a választási fiaskót nagyban köszönheti a játékok megrendezésével kapcsolatos hajthatatlanságának.

Nem nagy érvágás

Japánban már a teljes olimpiai infrastruktúra elkészült, így az, hogy nézők nélkül rendezik a játékokat nem akkora érvágás az országnak, a tervek is készen állnak, hogy melyik létesítményt mire használják majd. „Az országnak jobban fájhatnak a PR-következmények, azaz, hogy nem építhetik az országimázst, és hogy ez az olimpia nem arról fog szólni, hogy Japán milyen nagyszerű vendéglátó” - mondta a Forbesnak Szabados Gábor sportközgazdász.

A NOB-nak fáj

A NOB és a szponzorok viszont eléggé megérzik a halasztást, hiszen a támogató vállalatok rendszerint élőben települnek ki a helyszínekre, nézők hiányában viszont ennek sincs sok értelme.

„A NOB-nak valószínűleg valahogy kompenzálnia kell majd a szponzorokat. Lehetnek csökkentett jogdíjak, a jövőre szóló kedvezmények, de azt is elképzelhetőnek tartom, hogy idén kivételesen látunk reklámokat a televíziós közvetítésekben.” - mondta Szabados.

Fontos tudni, hogy a NOB rendkívül konzervatívan áll a sportmarketinghez, az olimpiai játékok alatt a televíziós közvetítésekben nem jelennek meg a szponzorok.