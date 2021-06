100 millió európai már teljesen beoltott, vagyis a kétdózisú vakcinák második adagját is megkapták.

Mindezt úgy sikerült elérni, hogy az EU nem állt le a vakcinaexporttal sem, mintegy 700 millió adagot állítottak elő és 350 millió vakcinát exportáltak 90 országba.

Today more than 50% of adult Europeans have received at least one shot & 100 million Europeans are fully vaccinated.



We achieved that while never stopping to export.

700 million doses produced, 350 million doses exported to 90 countries.



I invite others to also show openness.