Az omikron ügyesen kikerüli a a szervezet védekező rendszerét, de a tüdőt kevésbé károsítja

Egy brit kutatás szerint a koronavírus omikron variánsa valószínűleg kevésbé hatékonyan támadja a tüdőt, mint a korábbi változatok. A vírus tüskefehérjéjének mutációi, amelyek képessé teszik arra, hogy kikerülje a szervezet védekező rendszerét, egyben tüdőbeli szaporodásának és súlyos megbetegítő képességének lehetőségeit is csökkentik - erre jutott a Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease (CITIID) kutatóintézet.