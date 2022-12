"Azokba az országokba fogunk olajat és olajtermékeket eladni, amelyek piaci feltételek között fognak együttműködni velünk" - mondta az energetikai ügyekért felelős orosz kormányfőhelyettes. Hangsúlyozta, hogy Oroszország akkor is ragaszkodni fog ehhez az elvhez, ha csökkentenie kell a kitermelést.

Az Európai Bizottság szombaton közölte: a G7-országok, az EU tagállamai és Ausztrália megállapodtak abban, hogy hétfőtől 60 dolláros hordónkénti árplafont vezetnek be a tengeren szállított orosz olajra.

Novak rámutatott, hogy az árplafon bevezetése olyan nem piaci, a hatékonysággal ellentétes eszköz, amely ellentétes a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival is.

Elmondta, hogy az orosz kormány olyan mechanizmust fog kidolgozni, amely megtiltja a kereskedelmet az olajárak felső határának feltételével.

Mi a gyakorlatunkban nem készülünk ársapka-eszközöket alkalmazni. Most olyan mechanizmusokon dolgozunk, amelyek megtiltják az ársapka-eszköz használatát, függetlenül attól, hogy milyen szintet állapítanak meg

- mondta.

Úgy véljük, hogy egy ilyen beavatkozás további destabilizációhoz, az energiaforrások hiányához és a beruházások csökkenéséhez vezethet. Ez nemcsak az olajat, hanem más, a piacon lévő termékeket is érinthet, és nemcsak Oroszországot, hanem más országokat is érinthet - tette hozzá az orosz miniszterelnök-helyettes.

Mentességet kapott hazánk

Arról az uniós országok már korábban megegyeztek, hogy december 5-től tilalom alá esik az orosz olaj tengeri szállítása, febuár 5-től pedig a gázolaj is embargó alá esik. A döntés része, hogy egy bizonyos ár alatt továbbra is lehetséges a szállítás, illetve annak biztosítása és viszontbiztosítása, ezt a szintet tették most 60 dollárra. Az embargó és az ársapka a tengeren szállított olajra vonatkozik, Magyarország pedig a Barátság kőolajvezetéken keresztül szerzi be az orosz nyersolajat - ennek megfelelően átmeneti mentességet kapott a tilalom alkalmazása alól.