Jövő nyáron száz év elteltével ismét Párizsban rendezik meg az olimpiát, minden idők legnagyobb, egyben legrangosabb sporteseményét. A párizsi olimpiával kapcsolatban most leginkább a már kapható belépők borsos ára borzolja a kedélyeket – írja a CNN.

A lapnak nyilatkozók közül egy 23 éves párizsi fejlesztő egyenesen őrületnek nevezte a jövőre zajló olimpiai játékok árait. Ezen túl a közösségi média tele van az olimpiai belépők árai miatt panaszkodó franciák hozzászólásaival.

Az internet népe szerint a jegyeket annyira elszálltan árazták, hogy azok jóval meghaladják az átlagos büdzsét.

A fő mérkőzésekre a legolcsóbb jegyeket 24 eurótól, a paralimpiai jegyeket 15 eurótól árulták, ugyanakkor a szervezők ezeket a jegyeket csupán limitált mennyiségben dobták piacra. Arról nem is beszélve, hogy ezek a jegyek jellemzően nem a párizsi, hanem a vidéki francia városokban megrendezett meccsekre szólnak.

Vagyis a még viszonylag megfizethető lehetőségeket igencsak szűkre szabták.

Hármasával kellett megvenni a jegyeket

Miközben a párizsi olimpiára egy speciális jegyvásárlási pakkot hoztak létre: az olimpia eseményei iránt érdeklődőket arra kérték, hogy jelentkezzenek egy úgynevezett lottósorsolásra, hogy esélyt kapjanak a jegyvásárlásra.

Március közepétől, az értékesítés kezdetétől a sorsolás nyerteseinek 48 órás időablakot biztosítottak, hogy jegyet vásároljanak három olimpia eseményre.

Ez pedig azok számára, akik pusztán egy olimpiai eseményre lettek volna kíváncsiak, kapásból a jegyköltségek megháromszorozódását jelentette. Ám az elégedetlenséget érzékelve a szervezők közölték: jövő tavasszal lehetővé teszik a „nemkívánatos” jegyek továbbértékesítését.

Rosszul vagyok ezektől az áraktól

– nyilatkozta az Európa-bajnok francia tornász, kétszeres korábbi olimpikon Marine Debauve, aki megosztotta: a tornászok döntőjére szóló jegyeket 690 eurótól árulják. Az egykori élsportoló hozzátette, ilyen árak mellett egyszerűbb indulóként bejutni a párizsi olimpiára, mint nézőként leülni a lelátóra a saját hazájában.

A francia Marine Debauve középen, Európa-bajnoki aranyérmével a nyakában a 2005-ös debreceni EN-n. Kép: Getty Images , Nadine Rupp

A szintén Európa-bajnok francia közép- és hosszútávfutó Jimmy Gressier közösségi oldalán arról számolt be, hogy tíz rokonának meghívása, hogy élőben is megnézhessék az olimpián, összesen 6-7 ezer euróba kerülne. Az atléta úgy véli, az atlétika olimpiai jegyárai azért is különösen bosszantóak, mert az atlétika egy bárki számára megfizethető sportág, különösebben nagy nemzetközi szupersztárok nélkül.