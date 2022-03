Egy orosz törvényhozó a hétvégén szokatlan követeléssel állt elő, hogy az Egyesült Államok adja vissza Alaszkát és egy történelmi települést Kaliforniában, amellett, hogy jóvátételt fizet Oroszországnak.

Oleg Matvejcsev, az állami duma tagja az orosz állami televízióban vázolta fel az Egyesült Államokkal és Ukrajnával szemben támasztott követelések sorát, miután Kijev "demilitarizálása befejeződött". Érvelése szerint a háború miatt bevezetett szankciók okozta gazdasági kár miatt lenne jogos Moszkva követelése - írja a Fox News.

Matvejcsev nem is egyszerű parlamenti képviselő, hanem Vlagyimir Putyin elnök egyik korábbi közeli munkatársa: 2006 és 2010 között az orosz elnöki adminisztráció munkatársa volt, 2010-ben a vologdai terület kormányzóhelyettese lett, majd 2011-ben ugyanezt a posztot vette át a Volgográdi területen. Bár az elmúlt években háttérbe szorult, miután tett egy nyilatkozatot arról, hogy az összes Putyinnal szemben álló politikai erőnek megengedné, hogy egy téren gyűljenek össze, hogy ott aztán agyonlőjék az ellenzéket, de a mai napig bejáratos a legmagasabb körökhöz. A Kreml választási spindoctora, valamint politikai tanácsadó.

A Matvejcsev által hangoztatott követelések között szerepel Alaszka visszaadása, amelyet az Egyesült Államok 1867-ben vásárolt meg az Orosz Birodalomtól, valamint a San Franciscótól 90 mérföldre északra fekvő kaliforniai Fort Ross egykori orosz településsel együtt.

"A szankciók és maga a háború által okozott károk jóvátételén kellene gondolkodnunk, mert ez is pénzbe kerül, és vissza kellene kapnunk" - mondta Matvejcsev egy vasárnapi interjúban.

Azt is követelte, hogy "adják vissza az összes orosz tulajdont, az orosz birodalom, a Szovjetunió és a jelenlegi Oroszország tulajdonát, amelyet az Egyesült Államokban lefoglaltak, és így tovább". Tovább is ment a jóvátételi listával: mivel Oroszország fedezte fel az Antarktiszt, azt is elcsatolná, holott az jelenleg nemzetközileg független terület.

Alaszka eladása a Külügyminisztérium szerint az Orosz Birodalom kereskedelmi terjeszkedésének és az Egyesült Államok csendes-óceáni partvidékére irányuló letelepedési törekvéseinek végét jelentette. A területet 7,2 millió dollárért adták el az amerikai kormánynak.

Matvejcsev követeléseit valószínűleg figyelmen kívül hagyják, mivel az Egyesült Államok szigorítja a Moszkva elleni szankciókat az ukrajnai invázió folytatására válaszul. Hétfőn a Külügyminisztérium újabb szankciókat jelentett be Alekszandr Lukasenko elnök, a Kreml fehéroroszországi szövetségese és 11 másik orosz tisztviselő ellen.

Kedden ezekre is reagálva Moszkva megtorló szankciókat vezetett be Biden elnök és a kormány tisztviselői ellen. Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára elhárította az intézkedések lehetséges hatását, mondván nem tervezett egyikük sem Oroszországba utazni.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.