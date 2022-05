Hiába a recesszió fenyegető réme a globális és az amerikai gazdaságban, a vállalatok az év elején jelentősen növelték beruházásaikat. Ennek oka az, hogy a globális ellátási láncok összeomlásától való félelem miatt gőzerővel folyik a korábban külföldre vándorolt termelési kapacitások hazatelepítése.

Azt, hogy a cégek elkezdik majd lerövidíteni az ellátási láncaikat és emiatt deglobalizációs folyamatok indulnak a világgazdaságban, már sok szakértő korábban is jelezte, azonban most tűnik úgy először, hogy már számok szintjén is láthatóvá vált ez a folyamat - írja összefoglalójában a Financial Times.

Az S&P 500-as indexben szereplő cégek nagy része már közölte idei első negyedéves számait, s ebből az derült ki, beruházásaik értéke egy év leforgása alatt 20 százalékkal emelkedett. Ráadásul azon cégek száma is emelkedett, amelyek a jövőben több beruházást szeretnének végrehajtani, mint amire az elemzők eddig számítottak. A jelenség széles körű volt, minden ágazatban tetten érhető az ingatlanszektoron kívül.

Drága dolog, de nagy úr a kényszer

Azonban a gyártás hazatelepítése, az ellátási láncok kockázatainak átszervezése eléggé költséges folyamat. A beruházási költségek jellemzően olyan tételt jelentenek, amelyet a cégek igyekeznek a barátságtalanabb időszakokban visszafogni, most azonban többet kell költeniük, mint amennyit egyébként tehetnének - mondta Savita Subramanian, a Bank of America vezető részvénystratégája.

Az amerikai gazdaság 2022 első negyedévében váratlanul zsugorodott, a befektetők és a szakértők egyre inkább úgy gondolják, a Fed erőfeszítései az infláció megfékezésére végül recesszióba taszítják majd az amerikai gazdaságot. A beruházások növelése ebben az időszakban extra terhet ró egy csomó lakossági fogyasztástól függő cégnek, azonban jó lehetőséget biztosíthat azok belföldi beszállítóinak.

A Walmart részvényei kedden 11 százalékot estek gyorsjelentésére, amelyben többek között közölte,, 60 százalékkal kell növelnie beruházásait, hogy növelje az automatizációt és erősítse ellátási láncai. Eközben az Intel bejelentése egy 20 milliárd dolláros Ohio-i gyár építéséről jelentősen megdobta egy csomó beszállító cég árfolyamát.

Lourenco Goncalves, a Cleveland-Cliffs nevű, az autóipar jelentős beszállítójának számító acélgyár vezérigazgatója szerint a deglobalizáció jelenti ebben az évtizedben a legjelentősebb fordulatot az Egyesült Államokban. Ő az Intel tervét biztatónak nevezte, szerinte ugyanis a belföldi chipgyártás kapacitásainak növelése megengedi az autógyáraknak is a kapacitások bővítését.

A világ egyik legnagyobb infrastrukturális befektetőjének számító Brookfield Infrastructure Partners becslése szerint a a termelés hazavitele és a deglobalizáció 100 milliárd dolláros nagyságrendben kínál majd új befektetési lehetőségeket.