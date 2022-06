Európa-szerte beköszöntött a nyár, nyakig vagyunk a turisztikai főszezonban, repülés előtt mégis sok utazót ér meglepetés. A repülőtérig még könnyű eltalálni, és a becsekkolás sem igényel előképzést, a biztonsági ellenőrzésnél azonban érhetnek váratlan tapasztalatok és kérések.

A méret a lényeg a repülőtéren

A budapesti repülőtéren az A és a B terminálon is van biztonsági ellenőrzőpont. Ide már csak a kézipoggyászokat vihetik magukkal az utasok: ez például a Ryanair esetében 40x25x20 centiméteres, a Wizz Airnél pedig 40x30x20 centiméteres csomagot jelent.

Ebbe a legtöbb hátizsák, kézitáska belefér, ha pedig az utas nem biztos a dolgában, a beléptetőkapu előtt a két légitársaság egy éppen ekkora ellenőrződobozt is felállított: amit abba bele tud gyömöszölni, azt felviheti a gépre. (Néhány légitársaság, például a Ryanair felárért cserébe egy 55x40x20 centiméteres csomagot is felenged a gépre második kézipoggyászként.) Előfordulhat, hogy a különböző pakolási ütem miatt előrehívnak néhány utast, ilyenkor meg lehet kerülni a sort. A biztonsági ellenőrzés közben tilos fotózni és videózni, a vizsgálat közben is.

Üres zsebbel, mezítláb

A kapuhoz érve egy ládába kell tenni a csomagokat, amely egy futószalagon alagútba viszi azokat, és egy röntgengépen átvizsgálja. Az óvatlanul odapakolt csomagokat a röntgengépek ki- és bejáratánál lévő ólomfüggönyök lesodorhatják, ezért érdemes a láda aljára tenni a beszállókártyát, az úti dokumentumokat, a telefont, és rátenni a táskát, vagy pedig ezeket is a táskába tenni. Régebben a laptopokat, tableteket ki kellett venni a táskából, ezek közül azonban egy darabot most már benne lehet hagyni. A kabátot, kapucnis pulóvert, nagy zsebes kardigánt le kell venni az ellenőrzéshez, a ruhák zsebeiből pedig mindent ki kell venni. Az irattartót, az útlevelet és a zsebkendőt is a ládákba, vagy a táskába kell tenni, valamint az öveket, az órákat és a fémet tartalmazó karkötőket, láncokat is. Ha az utas magasszárú, -sarkú, vagy -talpú cipőt visel, esetleg acélbetétes bakancsban szeretne repülni, azt is le kell venni az áthaladás idejére.

A pacemaker kivételt jelent a repülésben Repülés közben ugyan magasabb dózisú sugárzás éri az embereket, mint amekkorát a fémérzékelő kapuk kibocsátanak, terhes nőknek mégis lehetőségük van a kaput megkerülve eljutni a repülőhöz. A hajgumikat, hajcsatokat, ékszereket, illetve a blézereket, kardigánokat nekik is a ládába kell helyezniük és üres zsebbel, cipő nélkül mehetnek teljes ruházat-átvizsgálásra, valamint nyomelem-vételre és elemzésre. Pacemakerrel viszont kimondottan érdemes megkerülni a fémérzékelő kaput, az így utazóknak is hasonló ellenőrzésre kell számítani, mint a várandós nőknek.

Üdítőt csak a hasunkban

A folyadékokat is ki kell venni a táskából, ide tartoznak a dezodorok, parfümök, naptejek, tusfürdők, borotvahabok, arckrémek, hajzselék és a kézfertőtlenítők is. Érdekesség, hogy a repülőtér szabályzata szerint folyadéknak számítanak a pürék (például a gesztenye), joghurtok, tubusos élelmiszerek, tehát a ketchup és az Erős Pista is.

Száz milliliternél vagy száz grammnál nagyobb tégelyben csak akkor lehet folyadékot átvinni az ellenőrzőkapun, ha az utas legfeljebb három éves gyerekkel érkezik. Ebben az esetben a bébiétel, popsikenőcs, anyatej, joghurt lehet nagyobb tartályban is. Gyerekhordozó kendőben viszont nem lehet átmenni a kapun, azt le kell venni, de a 105 centiméternél kisebb gyerekeket kézben kell átvinni az ellenőrzésen. Értelemszerűen a babakocsiból is ki kell venni a gyerekeket áthaladás előtt.

Amikor jár az elsőbbség

A babakocsival, kerekesszékkel, mankóval repülők a gyorsítósávon keresztül is átmehetnek az ellenőrzésen, hasonlóan a platina, arany, vagy ezüst Master Carddal, vagy a K&H WizzAir hitelkártyájával utazókhoz, akik szintén igénybe vehetik az elsőbbségi beszállást.

A biztonsági ellenőrzésnél már nem lehet átönteni kisebb palackba a folyadékot: visszaadhatjuk azt a kint váró kísérőnknek, vagy visszaszaladhatunk a check-in ponthoz és beletehetjük a feladott poggyászba, ha van ilyen, de ki is dobhatjuk. A legfeljebb 100 milliliteres, vagy 100 grammos üvegcséket egy átlátszó zacskóba kell tenni, mielőtt a biztonsági őr kezébe kerülnek, a jelöletlen tárolókat pedig, amelyekről nem lehet megállapítani, mekkorák, nem lehet felvinni a gépre. (Ha mindkét adat látható, akkor a milliliter a mérvadó.)

A kisgyerekesek mellett van egy másik kivétel is a folyadékszabályozás alól: ha az utas pecséttel ellátott orvosi igazolást visz cukorbetegségéről, akkor átvihet nagyobb tartályú vizet, cukros üdítőt a biztonsági kapun, illetve kontaktlencse-folyadékból sem kell figyelni a méretre. Azonban a kivétel alá eső folyadékokat is ki kell venni a táskából, és a személyzetnek át kell adni, akik egy speciális ládába teszik.

Szúró-vágó eszköz csak a bőröndben

A kézitáskába 6 centiméternél nagyobb pengéjű bicskát, kést, ollót, körömreszelőt nem szabad tenni, a horgászbot mellett pedig a kihegyezett sátorvas, az íj és a nyílvesszők is tiltott eszköznek számítanak. Nagy vasaló, vasalódeszka, gördeszka, ólmosbot, baseball ütő és boxer sem való a kézipoggyászba, miként a biciklilakatoló eszközök és a biciklilánc, a kalapács, a csavarhúzó, a fűrész és a villáskulcs sem tehető bele. Öngyújtót szintén csak feladott poggyászban vihetünk fel a gépre.

Nagyobb bajt jelenthet, ha gázspray-t, vagy paprikaspray-t próbál meg valaki átvinni a biztonsági ellenőrzésen. A gázspray-t 20 mg-os töltőtömegig elkobozzák, afölött pedig akár rendőrségre is kerülhet az ügy. Ha paprikaspray-t találnak a táskában, akkor az őrök minden esetben bevonják a rendőrséget. Az utasoktól azt kérik, a vízipisztolyt és a kézigránát alakú parfümös üveget is hagyják otthon, ezeket még a feladott poggyászban is érdemes kerülni. Szintén hagyjuk otthon a gázpalackot, az öngyújtó utántöltőt, a tűzijátékot, a csillagszórót, és a szódásszifont is, mert a rakodótérben kiegyenlítetlen a nyomáskülönbözet, ezért ezeket a feladott poggyászba sem tehetjük.

Volt, nincs tárgyak



A biztonsági személyzetnek nagy tapasztalata van az elveszett tárgyak felkutatásában, az utasok őket riaszthatják, ha nem találják egy holmijukat.

Ha az utazás ideje alatt, vagy a landolás után tűnik fel, hogy hiányzik valami, akkor a [email protected] címre írhatnak e-mailt az utazás napjával, a tárgy pontos leírásával, illetve képpel, ha korábban készítettek.