Egyre többen hajlandóak magas felárat fizetni a vezető márkák, például a Rolex, a Patek Philippe és az Audemars Piguet által gyártott használt modellekért, és arra számítanak, hogy ezeknek az óráknak az értéke tovább fog emelkedni – állapította meg a Boston Consulting Group (BCG) vezetési tanácsadó cég. Van is okuk ezt hinni, állapította meg a cég.

Ezeknek a használt luxusóráknak az átlagára éves szinten 20 százalékkal emelkedett 2018 augusztusa és idén január között, a koronavírus alatti hatalmas piaci visszaesések ellenére. Ezzel erősen felülmúlták az S&P 500 index éves 8 százalékos növekedési ütemét ugyanezen időszak alatt.

A fent említett három márka csúcsmodelljei annyira keresettek, hogy az átlagáruk gyorsabban nő, mint az Egyesült Államok részvénypiaca.

A BCG szerint a használt luxusórák piaca 2021-ben a világ 75 milliárd dolláros luxusóra-piacának közel 30 százalékát tette ki. A 2013-tól 2022-ig tartó tízéves időszakban a luxusórák – nemcsak a használt luxusórák – értéknövekedése felülmúlta az olyan gyűjtői javak drágulását mint az ékszerek, a kézitáskák, a bor, a műalkotások és bútorok:

értékük átlagosan évi 7 százalékkal, 2020-tól 2022-ig pedig 27 százalékkal nőtt.

Kép: BCG

Az erős pénzügyi teljesítmény új vásárlókat vonzott, növelve a használt luxusóra-piacot, miközben a kínálat szűkös maradt a koronavírus világjárvány miatti kapacitáscsökkenések miatt. A vásárlók – igaz, tetemes felárral, de – nagyobb eséllyel juthatnak hozzá a hőn áhított használt luxusórákhoz a másodpiacon. A gyűjtők gyakran két-háromszoros árat fizetnek egy-egy használt luxusóráért.

Hasítanak a csúcsmodellek, főleg a használt szegmensben

Nagyon kelendőek a csúcsmodellek, mint például a Patek Philippe Nautilus, az Audemars Piguet Royal Oak, valamint a Rolex Daytona illetve a GMT-Master II. A BCG szerint az egyedi Rolex Cosmograph Daytona karórái, amelyek kiskereskedelmi ára 14 800 dollár, a közelmúltban az ismert óratőzsdéken 24 250 és 38 500 dollár között cseréltek gazdát.

Eközben a független márkák, mint például az F.P.Journe, a De Bethune és a H. Moser & Cie, mainstream gyűjtői tárgyakká válnak

– állapította meg a BCG a Luxury Preowned Watches, Your Time Has Come című tanulmánya.

A használt szegmens ma már gyorsabban növekszik, mint az új órák piaca, és ez a tendencia valószínűleg folytatódni fog. Miközben a járvány kitörése után az új órák eladásai 17 százalékkal estek vissza 2020-ban, a használt órák eladásai 3 százalékkal nőttek.

Kép: BCG

A BCG és az ismert órakereskedési platform, a WatchBox közös felmérése szerint

a tipikus luxusóra-vásárló a magas jövedelmű millenniumi és az 50 év körüli férfiak. A 30-35 éves millenniumi korosztály gyakran vásárol, és ad el profittal luxusórákat, míg a legfiatalabb, Z-generációs magas jövedelmű korosztály több mint fele többet költött luxusórákra az elmúlt két évben, mint előtte.

A piacra újonnan belépő fiatalabb vásárlók számára nemcsak a használt luxusórák minősége és a befektetés megtérülése csábító, hanem az is, hogy a piac átlátható, online információ-megosztással, hitelesítési szolgáltatásokkal támogatott, illetve hozzáértő vevőkből és elismert eladókból áll.

Az online eladások már most is meghaladják az aukciós és bolti eladásokat, és 2026-ra a használt luxusórák piacának közel 60 százalékát teszik majd ki, a BCG előrejelzése szerint. A cég 2022 októberében 1022 válaszadó részvételével végzett felmérésre alapozta tanulmányát.