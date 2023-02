2021-ben történt meg először, hogy a világ leggazdagabb emberei között nem amerikai szerepelt az első helyen. A trónkövetelő a francia Bernard Arnault volt, aki az LVMH, azaz a Louis Vuitton Moet Hennessy tőzsdei cég meghatározó tulajdonosa. Ez már akkor azt mutatta, hogy a cég tőzsdei ára igen magasra emelkedett, aztán tavaly év végén, az amerikai nagy technológiai cégek árfolyamesése után Arnault stabilan elfoglalta az első helyet, és azóta is ott van.

Vagyis bátran kijelenthetjük, hogy a luxusmárkákat árusító cégek lettek az egyik húzószektor.

Viszik, mint a cukrot

Nem ok nélkül kapták fel a befektetők a szektort. A cégek árbevétele és nyeresége évek óta nő, a tavalyi év pedig, annak ellenére, hogy 40 éve nem látott infláció tört a fejlett országokra (vagy esetleg éppen ezért, sokan menekültek az értéktelenedő pénztől), különösen jól sikerült. Ez a folyamat a luxusautók gyártóinál is mutatkozott, a Ferrari például egész kiemelkedő eredménnyel zárta az évet, és jelezte, hogy a megrendelések már az idei évet is lefedik.

Francia óriások

A legnagyobb tőzsdei cég a szektorban az LVMH több mint 400 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációval. A cég nemcsak óriási forgalmat bonyolít saját termékeivel, de sok másik luxuscégben is részesedéssel rendelkezik, így azt lehet mondani, hogy a világ luxustermékeinek és márkáinak piacát bizonyos mértékig uralja.

A második legnagyobb társaság ugyancsak francia, a Hermés International, 183 milliárd dolláros cégértékkel. A vállalat termékeinek gyártásával, nagy-, és kiskereskedelmével egyaránt foglalkozik, és meglehetősen széles termékskálát kínál, köztük a klasszikus és legszélesebb körű a bőrből készült termékek.

A harmadik legnagyobb cég a Christian Dior, itt azonban vagy egy kis csavar: a cég 97,5 százalékát ugyancsak Bernard Arnault birtokolja, a Dior pedig az LVMH részvényeinek 41,2 százalékát tudhatja magáénak. Így a Dior értékét jelentős részben maga az LVMH adja, a 2,5 százalékos tőzsdei közkézhányad pedig olyan kicsi, hogy ennek alapján érdemben nem is értékelhető a Dior mint tőzsdei cég.

Egy amerikai a franciák közt

Az amerikai tőzsdéken forgó társaságok közül az Estee Lauder kozmetikai óriáscég áll az élen 90 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációval. A részvény árfolyama a 2008-as válság előtt 20 dollár volt, most 250, a leggyorsabb emelkedő szakasz 2018 és 2021 között zajlott.

A papír a csúcson 300 dollár fölött is járt, tavaly azonban nem tudta teljesen kivonni magát az amerikai tőzsdéken tapasztalható általános eső trend hatása alól, árfolyama így is duplázott 2018 óta.

A következő helyen egy svájci, de ezen belül svájci francia, Genf melletti cég áll, a Richemont. A cég elsősorban az ékszerek és órák piacán erős, rengeteg márka tartozik hozzá, melyek közül legismertebb a Cartier.

A hatodik helyen ismét francia társaság áll, a Kering, amely önmagában nem annyira ismert, ellenben olyan márkák tulajdonosa, mint a Gucci vagy az Yves Saint Laurent. A részvény 2016 és 2018 között ugrott nagyot, ekkor értéke az ötszörösére növekedett.

Közepes méretű, jó nevű társaságok

A közepes kapitalizációjú cégek közül csak néhány ismertebbet említünk meg, mint az olasz Prada 17, a brit Burberry 11, a dán Pandora 8 és a német Hugo Boss közel 5 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációval.

Ezeknél a cégeknél nem volt olyan nagy részvényárfolyam növekedés az elmúlt években, mint a legnagyobbaknál, ellenben nagy áringadozások voltak, a rövidebb távon tervező, de a cégeket jól ismerő befektetők örömére.