A világ leggazdagabb embereinek listája az utóbbi időben érdekes lett, mivel jóval változékonyabb, mint korábban. Miután ma már csaknem kizárólag sikeres vállalkozók kerülnek az élre, akik sikerét és vagyonát a tőzsde méri le, az árfolyamok változékonysága miatt a vagyonok is rendkívül gyorsan változnak. A változást a Forbes naprakészen követi.

Tech lufi

A nagy változékonyság leginkább az elmúlt bő két évet jellemezte, mivel a pandémia alatt indított jegybanki pénzszórás (elsősorban az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed eszközvásárlási programja) óriási árfolyamemelkedést,

gyakorlatilag lufifújást indított a tőzsdéken, azon belül is kiemelkedő volt az internetes és technológiai szektor, ahol a legnagyobb cégek tőzsdei kapitalizációja soha nem látott magasságokba, esetenként jóval ezermilliárd dollár fölé emelkedett, így a fő tulajdonosok részvénycsomagja is elképesztő összeg lett.

Korábban nem léteztek 100 milliárd dollár fölötti vagyonok: a múlt évtized közepén stabilan Bill Gates uralta a listát stabilan 70-80 milliárd dollár közti összeggel, ami annak köszönhető, hogy Microsoft részvényeit már rég eladta, a pénzt pedig konzervatívan, diverzifikáltan fektette be. 2017-18-ban azonban már megindult a technológiai rali, így az élre az Amazon-vezér Jeff Bezos került immár 100 milliárd dollár fölötti vagyonnal, miközben a listán előkelő helyre került a Facebook-guru Mark Zuckerberg, és a két Google-alapító: Sergei Brin és Larry Page.

Elon Musk, az üstökös

2021-ben végül a Tesla részvénye emelkedett hatalmasat, és miután a fő tulajdonos Elon Musk viszonylag nagy hányaddal rendelkezett a cégben, gyorsan az élre tört a leggazdagabbak listáján, és messze maga mögött hagyta a többieket jóval 200 milliárd dollár fölötti vagyonával. Egyelőre azonban úgy tűnik, pünkösdi királyság volt ez a különleges helyzet, hisz a Tesla részvénye a harmadára esett, ráadásul Musk nagy tételt el is adott, hogy megvásárolhassa a Twittert.

A luxus királya

Egyelőre azonban nem kell félteni Muskot, a Tesla, a SpaceX és a Twitter tulajdonosát, a második hely még megvan 140 milliárddal, azonban elé került a francia Bernard Arnault, az LVMH, azaz Louis Vuitton Moet Hennessy fő tulajdonosa. A cég piaci kapitalizációja ugyan kisebb, mint a legnagyobb amerikai társaságoké, azonban tulajdoni hányada sokkal nagyobb a cégben, mint általában az amerikai meghatározó tulajoké.

Ehhez persze arra is szükség volt, hogy az európai tőzsdéken is igen szép emelkedő trend alakuljon ki az elmúlt években, ráadásul az idei visszaesés kisebb, mint Amerikában, ugyanakkor a luxuscikkek iránti kereslet megnövekedett először a nyomott kamatok idején majd a járvány alatt, és most, a magas infláció idején is kitart, így a cég folyamatosan növekvő eredményt produkál.

India, Mexikó

Arnault egy-egy napra már korábban is a lista élére került, ha az árfolyamok úgy alakultak, most azonban először van ott tartósan az utóbbi hetekben. Ráadásul a az első 10 közé most több, nem amerikai vállalkozó is felkerült: az indiai Gautam Adani a harmadik helyre, az ugyancsak indiai Mukesh Ambani a 8. helyre, a mexikói Carlos Slim, aki a telekommunikációs iparágban gazdagodott meg, és régebben volt már a lista élén is, a 9. helyre.

Konzervatív portfólió, stabil vagyon

A negyedik helyet még őrzi Jeff Bezos, bár az Amazon árfolyama erősen gyengülő trendben van, az ötödik helyen Warren Buffett található,

aki olyan gonddal kezeli befektetési cégének viszonylag konzervatív portfólióját, hogy az idei nagy tőzsdei árzuhanás alig érintette.

Az egyetlen tech cég, amiben nagy tétellel szállt be, az Apple, amely viszont nem is esett sokat az általános eső trend ellenére, miután eredménye továbbra is kiváló.

A hatodik helyen Bill Gates található ugyancsak stabil portfóliójának köszönhetően, a hetediken Larry Allison, az Oracle alapítója és főtulajdonosa. A Forbes listáján ő az utolsó, akinek vagyona a jelenlegi állás szerint még 100 milliárd dollár fölött van. A tizedik helyre Steve Ballmer került, aki ugyancsak a Microsoftból gazdagodott meg, majd vagyonából konzervatívabb portfóliót épített. Mark Zuckerberg és a Google-alapítók viszont kiszorultak az első 10 közül.