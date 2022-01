Miközben a mobiltelefonoktól a laptopokon át az elektromos autókig minden a lítium-ion akkumulátorok kiemelkedő szerepéről szól, Ázsia leggazdagabb embere, az indiai Mukesh Ambani (akinek vagyonát a Forbes 91,1 milliárd dollárra becsüli) egy sokkal prózaibb nyersanyaggal, a konyhasóból ismert nátriummal foglalkozó angliai gyárba fektetett be 100 millió fontot (43 milliárd forintot) – írja Andy Mukhejee, a Bloomberg publicistája az üzlet hátteréről szóló cikkében.

A sheffieldi és oxfordi bázisokkal működő Faradion Ltd., amely egyelőre 16 embernek ad munkát vélhetően azért ér ennyit, mert 31 szabadalmi védettsége van a nátrium-ion-alapú akkumulátortechnológiában.

Ambani azt állítja, hogy további 25 milliárd fonttal fogja megfejelni a befektetését azért, hogy minél előbb piacképes terméket csináljon a lítium-ion akkutechnológiával versenyző nátriumos megoldásnak. A történet végén a milliárdos legfőbb vállalata, a Reliance Industries Ltd. Indiában fogja felépíteni nátrium-ion akkumulátorokat gyártó óriásüzemét. A Bloomberg publicistája szerint nagyon sok ráció van ebben a tervben.

A legfontosabb, hogy a nátrium 300-szor gyakoribb a földön, mint a lítium, következésképpen sokkal olcsóbb a beszerzése. A lítium mellett az elektromos járművek akkujaihoz szükséges egyéb nyersanyagok, például a nikkel és a kobalt iránt is nő a kereslet, miközben ezek még ritkábbak. Az árupiaci folyamatokat figyelemmel kísérő BloombergNEF tanácsadó cég szerint 2030-ra ötszörösére nő a kereslet a lítium-ion akkumulátorokban használatos fémek iránt, és 2022-ben évek óta először nőhet az akkuk ára.

Íme egy videó arról, hogyan is működnek a nátrium-ionos akkumulátorok:

Olcsó alternatíva

A Reliance olyan befektetési lehetőséget keresett, amely a hagyományos savas akkumulátorok árán kínál modernt megoldást, így illik az árérzékeny indiai felhasználókhoz, akik bevállalják az egyelőre kisebb teljesítményt az alacsonyabb ár érdekében. És a fejlődés megoldást hozhat erre a hiányosságra is.

Az angliai startup, amely tíz éve foglalkozik ezzel technológiával azt állítja, hogy nátrium-ion akkumulátora kilogrammonként 160-170 wattóra teljesítmény leadására képes és hamarosan elérik a 200 wattórát. Az utóbbit tudja a Tesla Kínában gyártott Model 3 Standard Range autójában használt lítium-ion-foszfát akkumulátora.

Külön jó hír az indiai befektetőnek, hogy a kínaiak e területen még nem előztek be. Az ottani Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. tavaly nyáron 160 wattóra/kilogrammot tudó nátrium-ion akkumulátorral állt elő, és várhatóan ebből csak 2023-ra lesz piaci termék. Rajtuk kívül nincs komoly piaci szereplő, amely ezen a vonalon támadna. Az indiai üzem olyan szerepet játszhat az indiai járműgyártásban, mint annak idején a külföldről importált motorok: azokat is külső szállítótól vették meg az autógyártók.

Európa más tészta lehet Ami az indiai piacon kecsegtetőnek tűnik, Európában nem feltétlenül az. A Li-ion akkumulátorok iránt ébredt, egyre növekvő keresleten sokat változtathat az, hogy Németországban a VW Csoport az elektromos autógyártást úgy is értette, hogy maga áll a belső nyersanyagbeszerzés élére. Rajna vidéken nagy mennyiségű lítiumot találtak. Ráadásul azon az úton is nagy tempóban haladnak, hogy a kiöregedő akkumulátorokat szinte teljes egészében reciklikálni legyenek képesek. Amennyiben ez a misszió sikerrel jár, mindez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag zárt gyártás-felhasználás-újrahasznosítási körforgás alakulhat ki az európai piacon.

Nem csak villanyautó

India esetén ráadásul nem elsősorban autókról van szó, hanem ország középosztályának népszerű járművéről, a robogóról is. Húsz év múlva minden kétkerekű jármű elektromos meghajtású lesz, az autók esetén pedig 70 százalék lesz ez az arány. Ehhez hozzájön még a távoli, elszigetelt helyek elektromosenergia-tárolási igénye, amire szintén jók lesznek a nátrium-ion akkumulátorok.

Összességében a jelenleg évi 300 millió dolláros áramtárolási piac értéke 2052-re 585 millió dollárra hízhat. Az ebben az üzletben utazó indiai cégek tőzsdei kapitalizációja elérhet az ezermilliárd dolláros értéket, ami arra utal, hogy Ambani éppen jókor lép be a piacra ahhoz, hogy tovább gyarapítsa vagyonát.

Emellett szerezhet egy jó pontot azoknál is, akiknek fontosak India nemzetbiztonsági érdekei. Az olajtermelő országok kartellbe tömörültek (OPEC) az 1970-es években, és évtizedeken át zsarolták a vásárlóikat. Az elektromos járművek terén Kína válhat dominánssá a jövőben, amit alternatív technológiák alkalmazásával lehet megelőzni – véli Fradion Kumaraswamy ágazati elemző. A nátriumra épülő energiatárolási technológia így Ambani mellett Indiának is sokat tartogat.