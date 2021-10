Nagy teljesítményű és olcsó akkumulátort gyártottak, ami megválthatja az energiaipart

Vasáramlásos akkumulátorok jelenthetik a legjobb megoldást a megújulóenergia-termelők által előállított áram tárolására. Most azt is megoldották, hogy ne keletkezzen hidrogéngáz, ami veszélyessé tette ezeket az eszközöket és az élettartamuk is megrövidült. Az Egyesült Államok már nagy felvásárlásokat hajtanak végre.