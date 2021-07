Sokan akár fel is mondanának rugalmas munkavégzés nélkül

Az alkalmazottak többsége akár ott is hagyná a munkahelyét, ha az nem biztosít számára hosszú távon is rugalmas munkakörülményeket – mutat rá az EY 16 országban több mint 16 ezer dolgozóval készített nemzetközi kutatása. A koronavírus-járvány hatására változó igényekhez a cégeknek is alkalmazkodniuk kell, ha versenyképesek akarnak maradni a munkaerőpiacon.