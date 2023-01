Komoly nehézségekre utal az úgynevezett "rúzsindikátor" Németországban. Bizonytalan gazdasági és szűkös pénzügyi helyzetben ugyanis jelentősen megugrik a rúzseladások mennyisége, és így történt ez tavaly is - írja elemzésében a Handelsblatt című német gazdasági napilap.

A Cosnova nevű hesseni kozmetikai cég adta el tavaly a legtöbb rúzst Németországban, s 2021-hez képest harmadával növelte a legkelendőbb, Essence márkája értékesítését. A jelenségre a magyarázat viszonylag egyszerű, aki nem tud vagy nem akar nagy értékű dolgot vásárolni - például autót vagy ingatlant - az legalább apró luxusvásárlásokkal kényezteti magát. A férfiak ilyenkor rendszerint több parfümöt vásárolnak, a nők gyakrabban használnak rúzst. Ezt a jelenséget rúzs-effektusnak nevezik.

Ebből az egész iparág profitál: a testápoló- és mosószeripari szövetség szerint az úgynevezett dekorkozmetikumok értékesítése 16 százalékkal nőhetett tavaly az előző évhez képest, miközben a piac előtte átlagosan évi 1,5 százalékkal zsugorodott. A dekorkozmetikumok közé tartoznak az arckrémek, a szemhéjfestékek és a körömlakkok is. Az Euromonitor International piackutató szerint a rúzseladások csak Németországban öt százalékkal nőttek 2022-ben az előző évhez képest.

Korábban is volt már rá példa

Nem ez az első eset, hogy a rúzseladások alakulása ellentétesen mozgott a német gazdaság teljesítményével. A 2008-2009-es pénzügyi válság alatt hasonlótendencia volt megfigyelhető. Leonard Lauder, az Estée Lauder luxuscsoport akkori vezetője anno a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után is jelentős növekedést figyelt meg a rúzseladásokban. De állítólag ez volt tapasztalható Amerikában az 1930-as években, a nagy gazdasági világválság idején.

A GfK piackutató szerint 2022-ben nyolcmillió fogyasztó vásárolt legalább egy rúzst Németországban, 2021-ben még kétmillióval kevesebben.

Más kis értékű luxustermékek eladásai is fellendülnek a válságban. A fürdőhabok, illatgyertyák és testápoló krémeket forgalmazó Rituals wellnessmárka is érzékeli a megnövekedett keresletet.

A pszichológusok részben azzal is magyarázzák a rúzs-hatást, hogy a krízishelyzetben lévő emberek többet tesznek azért, hogy vonzóbbnak tűnjenek. Így könnyebb társat szerezni, ami nagyobb biztonságot jelent a nehéz időkben.

A Cosnova és az iparág óriása, a l'Oréal egyaránt arra számít, hogy a számukra pozitív tendencia folytatódik. Isabel Neudeck, a l'Oréal németországi és ausztriai luxusüzletágának ügyvezető igazgatója szerint nincs jele a fogyasztás gyengülésének. Az Euromonitor International várakozásai szerint a rúzsok eladása 2023-ban csaknem 14 százalékkal nő.

A járvány idején nincs rúzshatás

A rúzsindex bár erősítheti a közgazdászok és a vállalkozók félelmét a közelgő recessziótól, azért nem 100 százalékosan működő mutató. Sokszor a gazdaságilag jobb időszakokban is nő a kozmetikumok iránt a kereslet, így volt ez 2013-ban és 2014-ben is. Ráadásul járvány idején egyáltalán nem működött, a német a GDP 3,7 százalékkal esett vissza a koronavírus első évében, 2020-ban, a rúzseladások pedig csaknem 20 százalékkal zuhantak, a dekorkozmetikumok iránti összkereslet is csaknem 13 százalékkal csökkent.

Persze ez természetes volt egy olyan időszakban, amikor a koncert- és színházlátogatások szüneteltek, az emberek otthonról dolgoztak és amúgy is sokan maszkot viseltek. Pont emiatt a mostani növekedés egy része a bázishatásnak is köszönhető, azaz annak, hogy a korábbi években visszaesés volt.