A globális recesszió utáni szlovák gazdasági fellendülés nagyon jól mutat, és az OECD szerint 2022 és 2023 kilátásai még jobbak - idézi a nemzetközi szervezet jelentését a pozsonyi Új Szó. Ezekben az években a gazdasági növekedés öt százalék körül mozog majd, ami segít abban, hogy a munkanélküliség is visszatérjen a globális koronavírus-járvány előtti szintre.

Az OECD az inflációs kilátásokat is pozitívan látja, 2023-ban a szlovák infláció visszatér a megkívánt két százalék körüli szintre. A gazdaságpolitikának köszönhetően csökken a költségvetés hiánya is, és a gazdasági növekedés csökkenti az államadósság GDP-hez mért arányát is.

Hosszabb távon már nem ennyire rózsaszín a kép. Az OECD adatai kiválóan illusztrálják a lakosság elöregedésének súlyosságát. Az előrejelzés szerint az elkövetkező 30 évben a 65 év felettiek száma Szlovákiában megduplázódik, miközben a produktív munkaerő száma folyamatosan csökken. Reformok nélkül az emiatt jelentkező többletkiadások 2070-ig a szlovák GDP akár 10 százalékát is elérhetik.

Az OECD felhívja a kormány figyelmét az oktatási rendszer hiányosságaira. Az oktatási rendszer nem készíti fel a diákokat a globális és digitális munkaerőpiacra, különösen a szociálisan hátrányos helyzetű diákokat hagyja cserben. A fokozatosan elöregedő Szlovákia nem engedheti meg magának, hogy a fiatalok egy része olyan szinten elégtelen oktatást kapjon, amellyel csak a munkahelyek szűk körében lehet érvényesülni. Eközben az érettségizők 19 százaléka folytatja egyetemi tanulmányait külföldön.