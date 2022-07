Az első hónap mércéje alapján ugyan sok tekintetben elérte célját a német kormánykoalíció, hiszen az emelkedő üzemanyagárak és megélhetési költségek mellett jelentősen megnőtt az egész hálózatra vonatkozó bérletvásárlások száma már az akció első hónapjában is - írta meg a Deutche Welle.

A tervezet szerint a nyár végéig lesznek elérhetőek a kedvező árú bérletek, de a tömegközlekedés alig bír a megnövekedett utasszámmal. Ugyan a Deutsche Bahn vasúttársaság már előre figyelmeztette utasait, hogy legalább bicikliket ne tervezzenek magukkal vinni utazáskor, a pünkösdi hajrában annyian szerették volna igénybe venni a szolgáltatást, hogy volt, akinek még anélkül sem sikerült vonatra szállni.

Emberhiány

A több mint 600 hatóságból és vállalatból álló német tömegközlekedésnek nem csak az értékesítési infrastruktúrát kellett átszabniuk rövid idő alatt, de hirtelen további buszokat, vonatokat és személyzetet is mozgósítaniuk kellett, ez pedig lehetetlen kihívásnak bizonyult - mondta Lars Wagner, a Német Közlekedési Vállaltok Szövetség (VDV) szóvivője.

A kibővített személyzetre sok esetben azért is szükség lett volna, mert olyan tapasztalatlan utasok is ki akarták használni az alkalmat, akik maguktól nem is tudtak eligazodni a német tömegközlekedésen. A peronon értetlenül tengődő utasok Wagner szerint gyakran így késéseket is okoztak a le- és felszállni igyekvő vonatozóknak.

Utastöbblet

Az előrejelzett kellemetlenségek ellenére meglehetősen nagy volt a kereslet a 9 eurós bérletekre, a VDV becslései szerint mintegy 21 milliót adtak el belőlük mióta elérhetővé váltak. Ezzel jóval meghaladták az iparági várakozásokat, csak a vonaton például 10 százalékkal nőtt a regionális utasok száma. A különösen igénybe vett Berlinben és Brandenburgban közlekedési hatósága (VBB) még ennél is nagyobb, 25 százalékos növekedésről számoltak be.

Ezzel a növekedéssel a német tömegközlekedés kihasználtsága gyakorlatilag visszaugrott a járvány előtti időkre, azonban Wagner szerint a rendszer finanszírozása komoly gondot jelent majd hosszútávon. Elmondta, hogy a kormány 2,5 milliárd eurót (több mint ezer milliárd forintot) ad a mesterségesen alacsony jegyárak okozta bevételkiesés ellensúlyozására, de azt egyáltalán nem vették figyelembe, hogy plusz források kellenének az utazók kiszolgálására.

Gulyás: a magyaroknak nem sürgős

Ezt figyelembe véve, szerinte lehetetlen a szuperbérletet jelenlegi formájában megtartani, legalábbis a 9 eurós díjat mindenképpen emelni kell majd a beígért augusztusig tartó időszak után, hiszen ilyen ár mellett tarthatatlan lenne a rendszer.

Magyarország kormánya egyelőre vizsgálja a szuperbérlet kérdését, de a lapunknak nyilatkozó Gulyás Gergely szerint bár nehéz Budapesten az autós közlekedés, egyelőre nem sürgős téma egy hasonló opció bevezetése. Vele szemben Karácsony Gergely főpolgármester előre leszögezte, hogy ilyesmiről csak közös egyeztetés után lehet szó.

A másik zöldpárt, az LMP parlamenti frakcióvezetője, Ungár Péter vasárnap jelentette be, hogy az egyre súlyosbodó üzemanyag-ellátási válság hatásainak tompítására pártja azt javasolja, hogy szintén német mintára egy országosan megvásárolható, minden tömegközlekedési eszközre érvényes, egységesen 5000 forintba kerülő bérletet vezessenek be.