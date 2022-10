A Kreml állítja a Török Áramlat felrobbantására készülő terroristákat fogtak el

Oroszország szerint többeket letartóztattak, akik a Török Áramlat gázvezeték elleni merényletre készültek – számolt be az orosz állami Interfax. Csütörtökön jelentette be a Gazprom, hogy az utolsó teljes kapacitáson működő Magyarországra tartó gázvezeték elleni robbantásos merényletről a hét elején Vlagyimir Putyin elnök is beszélt.