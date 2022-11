Tudományos tény: túl bonyolultan kommunikál az EU

Visszatérő kritika az Európai Unió szerveivel kapcsolatban, hogy nem egyszerűen nem ért az emberek nyelvén és a bürokratikus nyelvhasználatukkal automatikusan elidegeníti magától a tagállami polgárait. Eddig ez csak általános közhely volt, de most egy friss tanulmány is arra a megállapításra jutott, hogy kevés olyan környezet van, ahol az EU-nál is komplikáltabb megfogalmazásokat használnak.