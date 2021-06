A WHO a közleményében azt írta: a kiejtés és a megjegyzés megkönnyítésének érdekében döntöttek a görög betűs megjelölés mellett. Egyúttal szeretnék elkerülni, hogy az emberek és a média "stigmatizáló és diszkriminatív" megnevezéseket használjon. A variánsokat az egyszerűség kedvéért eddig azokról az országokról nevezték el, ahol az első eseteket jelentették (például indiai, brit, dél-afrikai, brazil variáns) - írja az MTI alapján a hirado.hu.

A szakértők továbbra is használják majd a korábbi, latin betűkön és számokon alapuló jelöléseket, de a tudományos neveket a WHO napi közleményeiben felváltják a görög betűs nevek. Az Egészségügyi Világszervezet a nemzeti hatóságokat és a médiát is buzdítja az új nevek átvételére. Az új elnevezések alapján

az Egyesült Királyságban felfedezett B.1.1.7-es variánst innentől alfának ,

, a dél-afrikai B.1.351-es variánst bétának ,

, a brazíliai P.1-es variánst gammának

az Indiában pusztító, és a világ számos országában megjelent B.1.617-es variáns B.1.617.2-es változata delta, míg B.1.617.1-es változata a kappa nevet kapta.

A WHO szerint ez egyszerűsíteni fogja a vírussal kapcsolatos egyeztetéseket és bejelentéseket, ráadásul segíthet megszüntetni egyes stigmákat, melyeket a közvélemény a földrajzi nevek miatt köt a variánsokhoz. A BBC emlékeztetett rá, hogy legutóbb az indiai kormány tiltakozott, amiért a B.1.617.2 -es variánst indiainak nevezték el, és mindenhol így is hivatkoztak rá.

A WHO honlapján közzé tette az összes görög betűvel megjelent variánst. A WHO két csoportra osztotta a mutációkat: az egyik csoport azokat tartalmazza, amelyeknek alakulását követésre érdemesnek tartja, és a másik csoport pedig azokat tartalmazza, amelyek aggodalomra adnak okot.

A nemzetiközi szervezet közölte azt is, hogy a görög betűk mellett továbbra is használni fogják az eddigi, részletesebb számos elnevezéseket. Ha pedig több mint 24 variáns jön létre és elfogynak a görög ábécé betűi, akkor majd egy új elnevezési rendszert találnak ki.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. A vírus eddig 170 439 049 ember fertőzött meg szerte a világon, a halálos áldozatok száma pedig 3 543 524 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint.