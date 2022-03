Az orosz-ukrán háborúnak még vége sincs, de már formálódik a világ új gazdasági rendje, legalábbis a főszereplők terveiben. A nyugati energia- és egyéb vállalatok sorban hagyják el Oroszországot, az Európai Unió tegnap bejelentette, hogy 2027-ig teljesen leszokik az orosz gázról, olajról, és szénről, és készülődik a változásokra Moszkva is: indiai befektetéseket sürget és beruházásokat ígér az 1,4 milliárd lakosú országban, Ázsia harmadik legnagyobb gazdaságában - olvasható a portálon.

Egyelőre úgy tűnik, Új-Delhi nem elvágni igyekszik gazdasági kapcsolatait Oroszországgal, mint a fejlett országok, hanem megőrizni. Miközben a nyugati szankciók megbénítani igyekeznek Moszkva nemzetközi fizetési forgalmát, már a múlt héten voltak hírek róla, hogy India kerülő utakat keres. A Bloomberg tegnap névtelen forrásokra hivatkozva jelentette, hogy a rubelt és a rúpiát használó fizetési rendszert dolgoznak ki, és a döntés a jövő hét elejére várható. Ez már csak azért is sürgető, mert az indiai exportőröknek mintegy félmilliárd dollárnyi pénzét küldték a világűrbe az orosz bankokat sújtó szankciók.

A javasolt mechanizmusban az indiai bankok elfogadnák a rubelt rúpiára váltva és az oroszok vica versa. A kérdés az árfolyam: a rubel hatalmas kilengéseit látva, India nem szeretne fix rendszert. A kétoldalú forgalom tavaly 10,8 milliárd dollárra növekedett, ami még mindig kevesebb, mint az indiai külkereskedelem 1,5 százaléka, növekedésre tehát volna tér.

A mérleg erősen az oroszok javára billen, akik nagy mennyiségben adnak el Indiának olajtermékeket, fémeket, drágaköveket, műtrágyát - és India az orosz hadiipari termékek egyik legnagyobb vásárlója is. Az orosz olajtermékek importja 2020-ban meghaladta a kétmilliárd dolláros értéket, és az energia az a szektor, amelyben Moszkva bővíteni szeretné az együttműködés - derült ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes tárgyalásaiból Hardeep Singh Puri indiai olajügyi miniszterrel. Novak azt is elmondta Purinak, hogy nem csak az orosz válallatok indiai kereskedőhálózatát bővítenék, hanem további indiai beruházásokat is várnak az orosz olaj- és gázszektorban.

Indiai állami vállalatoknak már most is vannak érdekeltségei orosz olaj- és gázmezőkben, orosz cégek pedig - köztük a Rosznyeft - többségi részesedéssel bírnak az indiai Nayara Energy finomítóban.