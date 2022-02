Sorra jelennek meg a nyilatkozatok, amelyekben országok és nemzetközi szervezetek vezetői elítélik az Ukrajna ellen indult orosz támadást, és Vlagyimir Putyin elnököt csapatai visszavonására szólítják fel.



Boros Johnson brit miniszterelnök visszataszítónak minősítette az Ukrajnában játszódó szörnyű eseményeket, és már beszélt Volodimir Zelenszkij elnökkel a következő lépésekről. Mint a Twitteren kijelentette, Vlagyimir Putyin a vérontás és a rombolás ösvényére lépett, Nagy- Britannia és szövetségesei pedig a lehető leghatározottabban fognak minderre válaszolni.

Elítélte a támadást, a mostaniakat sötét óráként írta le Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Unió együtterez az ártatlan ukrán nőkkel, férfiakkal és gyerekekkel, akik ennek a provokáció nélküli támadásnak az okán az életüket kell féltsék. Ő is azt ígérte, hogy mindezért felelni fog a Kremlin. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is ugyanezt az álláspontot osztotta meg a Twitter oldalán.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára néhány órával ezelőtt még arra kérte Putyint, hogy ne támadja meg Ukrajnát, a hadművelet beindultával viszont arra szólította fel az orosz elnököt, hogy az „emberiség nevében” vonja vissza csapatait. „Ennek a konfliktusnak azonnal véget kell vetni.”

