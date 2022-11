Színes plakátok hirdették Ukrajna Herszon tartományának azonos nevű fővárosában az orosz megszállás kezdete után, hogy a település orosz marad „örökre”. Valójában ebből az örökkévalóságból nyolc hónap jön össze, ha Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter televíziós bejelentése nyomán kivonják az orosz csapatokat a városból – írja a Financial Times. A döntést a civilek és a katonák életének megóvására hivatkozva jelentették be – a várost az ukrán hadsereg augusztus végén indított ellentámadása nyomán a bekerítés fenyegeti.

Ennek a visszavonulásnak a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az orosz hadsereg legfontosabb sikere volt, hogy néhány nap alatt átkelt a Dnyiprón (Dnyeperen), amely a deltája közelében, azaz ezen a részen egy kilométer széles, ám meg tudták szerezni a hidakat. A jobb, avagy nyugati partról a szárazföldön át támadás intézhettek volna Odessza ellen és eljuthattak volna a moldovai-ukrán határra. Ettől a tervtől és álomtól immáron érzékeny búcsút kell venniük.

És ez csak az egyik gondjuk. A folyó bal, avagy keleti partján lévő csatornákkal szabdalt mocsár ugyan természetes védelmi vonalat kínál, amit az elmúlt hónapokban elkezdtek megerősíteni, és nyugati szakértők szerint november végére ezen a vonalon stabilizálódhat a front, ám a Krím félszigetet és a szárazföldet összekötő keskeny földnyelv innen nagyjából 100 kilométerre van. Ez elérhető az ukránok birtokában lévő nyugati precíziós rakétákkal, így az ukrán hadsereg folyamatosan támadni tudja ezt a kritikus utánpótlási vonalat, amelyen a Herszon tartományban lévő orosz csapatokat ellátják mindennel, amire a háborúzáshoz szükség van.

Putyin legnagyobb sikere

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy eközben az oroszok kénytelenek komoly erőket állomásoztatni a déli forinton, hogy megelőzzenek egy ukrán támadást a Krím félsziget ellen, azaz nem tudják átdobni ezeket a kelet-ukrajnai harcokba. A Krím megszerzése 2014-ben Vlagyimir Putyin orosz államfő legnagyobb stratégiai sikere több mint 20 éves regnálása alatt. Emellett itt van a fekete-tengeri orosz flotta fő bázisa.

Herszon és a folyó jobb partjának megszerzése márciusban az egyik legfontosabb orosz stratégiai cél volt, így elvesztésük felveti a kérdést: mi értelme volt elindítani ezt a háborút, miért veszett oda sok-sok ezer orosz és ukrán élet – véli Ben Wallace, az Egyesült Királyság védelmi minisztere. Ha most sikerül rendezetten visszavonulniuk – és ennek nyilvános bejelentése bizonyára azt a célt is szolgálta, hogy az ukránok saját katonáik életét is kímélendő hagyják távozni az oroszokat –, akkor legalább elkerülik azt a blamázst, amelyet a szeptemberi kaotikus menekülés okozott a keleti fronton.

Belenyugodtak a keményvonalasok

A Kremlt és a háborút támogató keményvonalas bloggerek és médiamunkások nyilvános megszólalásaikban támogatták a herszoni kivonulást, miközben Vlagyimir Putyin bár nyilvános programjain mondhatott volna valamit, egy szót sem szólt – derül ki a Moscow Times összefoglalójából. Margarita Szimonjan az állami RT médiahálózat vezetője úgy látja, hogy a visszavonulással lehet megakadályozni az ukrán erők támadását a Krím ellen. Szerinte olyan ez a hátrálás, mint amilyet a legendás Mihail Kutuzov marsall hajtott végre Napóleon Oroszországra támadó csapatai elől. Romantikus hasonlat, de nincs köze a valósághoz.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-zsoldashadsereg feje és Ramzam Kadirov, Csecsenföld kormányzója, aki szintén magánhadserege élén vesz részt az ukrajnai háborúban, ezúttal nem bírálták a katonai vezetés döntését, hanem nehéz, de elkerülhetetlennek lépésnek minősítették.

Ezzel együtt volt bíráló megjegyzésük is: Kadirov azt firtatta, miért nem gondoskodtak a biztos utánpótlástól azóta, hogy február végén-március elején átkeltek az orosz erők a folyón, Prigozsin szerint a katonaságnak hallgatnia kellene azokra, akik a problémák megoldásában próbálják segíteni. A Meduza független sajtóorgánum úgy tudja, hogy a Kreml eltiltotta az orosz médiát a hadjáratot bírálók megjegyzéseinek közlésétől.

Megkezdődött a kivonulás

Az orosz hadsereg Sojgu bejelentésének másnapján azt közölte, hogy megkezdték a Herszonban lévő csapatok visszavonását a folyó bal partjára a korábban előkészített pozíciókba. Eközben az ukrán fél tucatnyi település visszafoglalásáról, összesen 200 négyzetkilométernyi terület felszabadításáról adott hírt Herszon városától északkeletre.