Oroszország csütörtök hajnalban Fehéroroszország és Luhanszk-Donyeck térségéből támadást indított Ukrajna ellen. Az invázió egyelőre megtorpant, bár az orosz hadsereg folyamatosan támad meg újabb és újabb célpontokat, miután Vlagyimir Putyin elnök kiadta a tűzparancsot.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter jelentése szerint az orosz hadsereg 74 ukrán katonai létesítményt, köztük 11 légi támaszpontot semmisített meg. Az AP News szerint az orosz katonáknak parancsba adták, hogy azokkal az ukrán katonákkal "tisztelettel" bánjanak, akik leteszik a fegyvert, ajánljanak fel biztonságos távozási útvonalakat a kapituláló egységeknek.

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette egy Szu-25-ös harci repülőgép elvesztését "pilótahiba" miatt. Korábban az ukrán védelmi erők azt közölték, hogy több orosz vadászbombázót és helikoptert lelőttek, de ezt a Kreml tagadja.

Az ukrán hadsereg azt is kijelentette, hogy több helyen súlyos csapásokat mértek az "aggresszor orosz hadseregre".

"Az oroszok által megtámadott Scsasztja várost (Luhanszki terület) visszaszerezték az ukrán erők. A támadási kísérlet során mintegy 50 ellenséget megöltek" - tette közzé a védekező fél Stratégiai Kommunikációs és Információbiztonsági Központja a Facebookon az Ukrinform szerint.

Az ukrán védelmi erők szerint hajnali 5 óra körül lépték az ukrán államhatárt az Orosz Föderáció és a Belarusz Köztársaság melletti szakaszokon az orosz csapatok. A határ menti egységek, határőrök és ellenőrzőpontok elleni támadásokat tüzérség, nehézgépek és kézifegyverek bevetésével hajtják végre Luhanszk, Szumi, Harkiv, Csernyihiv és Zsitomir régiókban.

Ezenkívül a támadást az ideiglenesen megszállt Donyecki és Luhanszki területekről, valamint a Krími Autonóm Köztársaságból hajtják végre. Az ellenséges szabotázs- és felderítő csoportok tevékenysége is megfigyelhető. A határőrök között bekövetkezett áldozatokról szóló információk tisztázása folyamatban van.

Azt is közölték az ukrán hatóságok orosz fegyveres alakulatok légitámadást intéztek egy katonai egység ellen az Odessza megyei Lijpetszke faluban, 18 ember halálát okozva - tudta meg az Ukrinform. Oroszország korábban azt állította, hogy nem lő civil célpontokra, de ezt a közösségi médiaoldalakon megjelenő helyi videók cáfolják.

A felvételen egy Metilopolban lévő lakónegyed ellen intézett rakétatámadás látható:

Airfield is being shelled in Melitopol #Ukraine pic.twitter.com/Ku056e1Giw