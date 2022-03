A civil célpontok elleni bombázások dokumentálása javában zajlik az ukrán kormány részéről a harcmezőn. A videós bizonyítékokat azért gyűjtik az orosz haderő ellen, mert szeretnék perbe fogni Oroszországot a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt.

Ez a szervezet a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, háborús bűncselekményekkel és az agresszió bűntettével gyanúsított egyének felelősségre vonásával foglalkozik. A múlt hónap végén a testület ügyésze már bejelentette, elképzelhetőnek tartja azt, hogy háborús bűncselekmények hajtanak végre Ukrajnában - írta a portál.

Arra van szükség, hogy egy egyén felelőssége is bizonyítható legyen a háborús bűncselekményt, illetve az emberiesség elleni bűnöket illetően - mondta Marti Flacks, a washingtoni Emberi Jogok Kezdeményezésének Központja és Nemzetközi Tanulmányai nevű civil szervezet szakértője az Euronewsnak. Az eljárást tovább bonyolítja az, hogy az adott ország nem működik együtt a vizsgálatban, mint ahogy az Oroszország esetében várható.

Letartóztatási parancs jöhet Putyin ellen?

Ha elegendő bizonyíték gyűlik össze, elvileg kiadhatnak letartóztatási parancsot Vlagyimir Putyin ellen is. Ez azonban jelenleg nagyon bonyolultnak tűnik.

Az eljárás elvileg akkor is elindulhat, ha Putyin államfő marad. "A törvényszék eljárásai évekig tartanak. Az Ukrajna elleni 2014-es invázió eljárása is tart még, sőt a kétezres évek elején indult eljárások közül is van olyan, amelyik még tart" - mondta a szakértő.

Ukrajna közben egy másik testület, a Nemzetközi Bíróság előtt is perbe fogta Oroszországot az agresszió miatt. Ez az ENSZ alá tartozó szervezet viszont az egyes államok egymás közötti vitáival foglalkozik, vagyis itt Putyin szerepét nem vizsgálják majd.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.