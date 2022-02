Vízválasztó döntéseket jelentett be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az EU újabb büntetőlépésekről döntött Oroszországgal szemben, amiért lerohanta Ukrajnát.

Történelmi jelentőségű lépésként fegyvereket juttat a tömb az ukrán ellenállóknak.

Más országokhoz hasonlóan kitilt minden orosz légitársaságot, illetve Oroszországban bejegyzett gépet, köztük az oligarchák magángépeit – mondta von der Leyen. Ilyen repülőgépek a továbbiakban nem landolhatnak EU-s reptereken, de a légtérbe sem léphetnek be.

Az Európai Unió korlátozásokat vezet be az orosz állami tulajdonban lévő médiával szemben, így nem fogja a tervek szerint engedni, hogy a Russia Today és a Sputnik a kormányzat által jóváhagyott tartalmakat közvetítse.

Az EU arról is döntött, hogy több jelentős orosz bankot elvágnak Európában a nemzetközi bankolást lehetővé tevő SWIFT rendszerről. Korábban felmerült, hogy ezt a lépést Magyarország hátráltatta, ezt Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának adott interjúban kategorikusan cáfolta.

Az EU célba vette az orosz jegybankot is, hogy ne tudja finanszírozni a háborús törekvéseket.

Ursula von der Leyen elmondása szerint a szankciókkal a „kollaboráns” Fehéroroszországot is megcélozzák, amiért rész vesz az oroszok oldalán a hadműveletben. Korlátozások lépnek életbe az ország exportjaira, beleértve a nyersanyagokat, a dohányt a fát, és általában is érvényesülnek mindazok a szankciók, amelyeket az EU Oroszországra vetett ki.

