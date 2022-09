Az orosz erők vasárnap csapást mértek egy gabonatárolóra a dél-ukrajnai Mikolajiv megye Ocsakiv településén, ahol több ezer tonna gabona semmisült meg - közölte az MTI szerint Olekszij Vaszkov, a város polgármester-helyettese. Még tart a romok eltakarítása. Az orosz támadásban több tucat lakóház is megrongálódott, de sérültekről nem kaptak jelentést.

Az ukrán főügyészség arról adott hírt, hogy vasárnapra virradóan Harkivban egy orosz rakéta becsapódott a város Kijevszkij kerületében található étteremkomplexum területén. A robbanás után tűz ütött ki, amely szinte az ingatlan teljes területét lángba borította. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két főépület és egy nyári pavilon gyulladt ki, összesen 2200 négyzetméterre terjedt ki a tűz. A szakemberek megállították a lángok továbbterjedését a szomszédos épületekre és az erdőre. A főügyészség megállapította, hogy az oroszországi Belgorod környékéről lőtték ki becsapódott Sz-300-as légvédelmi rakétát.

Az orosz csapatok a zaporizzsjai atomerőmű területéről lőnek



Az orosz The Insider című független oknyomozó hírportál nyilvánosságra hozta, hogy a birtokukba jutott egy videófelvétel, amelynek tanúsága szerint az orosz csapatok a zaporizzsjai atomerőmű területéről lőnek rakéta-sorozatvetőkkel. A videófelvétel állítólag szombatra virradó éjszaka készült. Látható rajta, hogy a rakéta-sorozatvetők az egyik energiablokk közvetlen közelében helyezkednek el.

A The Insider felkérte a független orosz bloggerekből álló Conflict Intelligence Team (CIT) szakértőit, hogy vizsgálják meg a felvételt - írta az MTI. "A képsorokon a zaporizzsjai hőerőmű kéményei láthatók. A felvétel valóban a Dnyeper (Dnyipro) folyó túloldaláról készült, a kamera délre van irányítva. Ez azt jelenti, hogy a rakéta-sorozatvetők kilövőhelye a zaporizzsjai hőerőműtől nyugatra van. Az atomerőmű területe is nyugatra van a hőerőműtől, de nem lehet pontosan megállapítani, hogy valóban a nukleáris létesítmény területéről indítanak-e rakétákat" - írta a The Insider.

A The Insider már beszámolt arról, hogy az orosz erők folyamatosan lövik a villanyvezetékeket, hogy az atomerőművet lekapcsolják az ukrán elektromos hálózatról, abban a reményben, hogy ezután csatlakoztathatják az orosz hálózathoz - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az ukrán és az orosz fél hetek óta egymást vádolja az atomerőmű és környékének lövetésével.

Melitopolban iskolákban alakítottak ki bázisokat az oroszok



Az oroszok a város öt központi iskolájában építettek ki maguknak katonai bázist, laktanyát, valamint lőszerraktárt, és ezekben a tanintézményekben emiatt nem kezdődhetett el a tanítás - nyilatkozta Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyében lévő, orosz megszállás alá került Melitopol polgármestere egy tévéműsorban.

Mikola Zsirnov tábornok, az ukrán főváros, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője egy ukrán katonai hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy Ukrajna légvédelme elérte azt a hatékonysági szintet, amikor az orosz rakéták 50-70 százalékát a levegőben megsemmisítik. "Sajnos, ma még nem tudjuk biztosítani a légvédelmi műveletek száz százalékos hatékonyságát. Ennek objektív oka vannak: a felderítő berendezések, a repülési és légvédelmi rakétarendszerek elégtelen száma." Szavai szerint az ukrán légierőnek alapvetően szovjet rendszerei vannak, amelyek nem bírnak olyan hatékonysággal és megbízhatósággal, mint a NATO-partnerországok légvédelmi rendszerei. A tábornok hangsúlyozta, hogy mindaddig fennáll a Kijev és környéke elleni légi és rakétacsapások veszélye, amíg az ellenségnek rakéta- és légvédelmi fegyverei vannak.

Jurij Ihnat, a légierő szóvivője az Ukrajinszka Pravdának adott kommentárjában hangsúlyozta, hogy a fronton az elsődleges feladat az ellenség rövid-, közép- és nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereinek megsemmisítése, amelyeket nagy számban vont Ukrajna területére. Ehhez az ukrán védelmi erőknek nagyhatótávolságú tüzérségre és nyugati gyártmányú többfunkciós vadászgépekre van szükségük.

Kiadták a szombati hadijelentést



Az ukrán légierő sajtószolgálata közölte, hogy vasárnap reggel két, vélhetően Iszkander típusú orosz rakétát semmisítettek meg.

Ruszlan Sztrilec környezetvédelmi miniszter közlése szerint a háború februári kezdete óta Oroszország legalább 3500 rakétát lőtt ki Ukrajnára.

Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról számolt be, hogy az ukrán légierő szombaton 24-szer mért csapást orosz katonák és felszerelések koncentrációs területeire, az oroszok erődítményeire és parancsnoki állásaira, továbbá szállítási útvonalaira. "Az ellenség megerősített veszteségei: 138 katona, kilenc harckocsi, egy tarack, egy Uragan típusú rakéta-sorozatlövő rendszer, egy Sz-300-as kilövő, egy 152-es kaliberű ágyú és 18 páncélozott jármű" - írták az MTI szerint a közleményben.

Mikolajiv megyében, Bastankánál egy orosz lőszerraktár is megsemmisült, valamint a Herszon megyei Beriszlav mellett eltaláltak egy kompátkelőt. "A Fekete-tengeren vihar van, ezért az orosz hajók közelebb keresnek menedéket bázisaikhoz a megszállt Krím félsziget partjai mentén" - jegyezték meg.

Az ukrán vezérkar jelentése szerint egy nap alatt mintegy 450 orosz katona vesztette életét Ukrajnában, a háború kezdete óta pedig eddig már 49 500-an.