Már a második egymást követő évben csökkent az amerikaiak várható élettartama - jelentette be az egyesült államok-beli Betegség és Járványmegelőzési Központ előzetes adatai alapján.

A friss adatok azt mutatják, hogy a születéskor várható élettartam olyan alacsony szintre esett vissza, amire 1996 óta nem volt példa. Míg 2020-ban még 77 év volt a várható átlagos élettartam egy amerikai számára, addig 2021-re ez már csak 76,1 év. Ennél nagyobb csökkenést csak 2019-ről 2020-ra mértek, amikor 78,8-ról egyetlen év alatt 77-re csökkent az érték. A 2019 és 2021 között eltelt két évben tehát 2,7 évvel rövidült le a várható, átlagos élettartam - erre az 1920-as évek eleje óta nem volt példa - olvasható a portálon.

A nők és férfiak várható élettartama közötti különbség is tovább nőtt: 2021-re átlagban már 5,9 évvel élt tovább egy amerikai nő, mint egy amerikai férfi. A nemek között utoljára 1996-ban volt ekkora a különbség.

A 2021-ben született férfiak várható élettartama 73,2 év, míg a nőké 79,1 év - ami egyébként 0,8 évnyi csökkenést mutat 2020-hoz képest.

Halálos balesetek és sérülések



A várható élettartam csökkenésének több oka is van: kutatók szerint 16 százalékkal nőtt például a halálos balesetek és a halálos kimenetelű sérülések száma - ideértve a drogtúladagolásokat is, melyek a halálos kimenetelű balesetek csaknem felét teszik ki. A legfrissebb adatok alapján 104 500 túladagolás miatti halálesetet jelentettek az elmúlt 12 hónapban. Szintén nőtt a szív- és érrendszeri betegségek, a krónikus májbetegségek és májcirózis, illetve az öngyilkosság miatt elhunytak száma is.

A legrövidebb ideig az őslakosok élnek, a legtovább pedig az ázsiaiak

Etnikai csoportokra lebontva is érdekes különbségekre derült fény. Az őslakos amerikai indiánoknál és alaszkaiaknál tapasztalták a legnagyobb visszaesést a várható élettartamban: míg 2020-ban még 67,1 évre számíthattak ebben a két csoportban, addig 2021-re ez a szám 65,2 évre csökkent. Ez összességében majdnem két évnyi csökkenés. Ha 2019-tól kezdve nézzük ugyanezt, akkor pedig az derül ki, hogy ugyanezen népcsoport várható élettartama 6,6 évvel csökkent.

A második legnagyobb csökkenést a fehér lakosságnál figyelték meg. Itt 2020-ról 2021-re egy évvel csökkent a várható élettartam: 77,4-ről 76,4 évre. A feketéknél ugyanez az arány csak 0,7 év volt: a 2020-as 71,5 évnyi várható élettartam 2021-re 70,8 évre csökkent.

Az ázsiai népességnél tapasztalták a legkisebb csökkenést: a 2020-as 83,6 évről 83,5 évre csökkent a várható élettartam. A spanyolajkú lakosságnál szintén elenyésző, 0,2 évnyi csökkenés mutatkozott: 77,9 évről 77,7 évre.

A covid-19 járvány hatásai máshogy érintették a különböző etnikai csoportokat. Míg a fehér lakosság a járvány kitörésének első évében csupán 1,4 évnyi visszaesést tapasztalt a várható élettartamban, a fekete lakosság több mint három, a spanyolajkú pedig több mint 4 évvel lett kevesebb, miután közülük több áldozatot szedett a betegség.

Az Egyesült Államok azon régióiban, ahol az oltásszkeptikusok aránya a népességen belül nagyobb volt, ott a szkeptikusok jórésze a fehér lakosságból került ki - ami később a fehér népesség várható élettartamának csökkenésében mutatkozott meg.