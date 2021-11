A Covid-19 elleni védőoltások érvényességi idejét 9 hónapra korlátozná az Európai Unió a régióba való belépésnél és az EU-n belüli utazáskor is, valamint rangsorolná a beoltott utazókat is.

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok továbbra is fogadjanak minden olyan utazót, akik az EU-által jóváhagyott oltással rendelkeznek - írja a Bloomberg.

A lap birtokába jutott dokumentumok szerint az EU felszólítaná az országokat arra is, hogy január 10-től nyissák meg a kapukat azok előtt, akik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott (de az európai gyógyszerfelügyelet által nem engedélyezett) oltóanyagot kaptak. Ebben az esetben azonban további negatív PCR-teszt igazolását is kérnének - írják.

Didier Reynders uniós igazságügyi biztos csütörtökön jelentette be, hogy az EU új belső utazási keretrendszere inkább az egyénekre és nem az országok esetszámain alapulna, de erről késő este tehetnek bejelentést.

A javaslatok szerint az új határidő bevezetésével az emlékeztető oltások felvételére ösztönöznék az embereket. Arról viszont elméletileg még nincs döntés, hogy az emlékeztető oltások után kiállított bizonyítványok mennyi ideig legyenek érvényesek. Kapcsolódó Ausztria szigorította a beutazási szabályokat

Az EU országai a világjárvány negyedik hulláma ellen igyekeznek különböző mértékű korlátozásokkal fellépni: Németországban egyes veszélyeztetett csoportok számára kötelező oltást fontolgatnak, Dánia pedig azt tervezi, hogy kötelezővé teszi a maszkhasználatot a tömegközlekedési eszközökön. Ausztria ráadásul pár napja az ország egészére vonatkozó lockdown-t jelentett be, valamint kötelező oltást.

Az új uniós szabályok lehetővé tennék az oltatlan - 6 és 17 év közötti- gyermekek utazását is: ebben az esetben szintén PCR-tesztet kérhetnek a tagállamok, de minden egyes ország saját maga döntené el, hogy további vizsgálatokat vagy karantént írnak-e elő.