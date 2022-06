A The BrusselsTimes hírportál tudósítása szerint, a miniszter arról tájékoztatott, hogy a kormány minden fronton készül az gázárak erőteljes emelkedésére és esetleges gázhiányra, "semmit nem bíznak a véletlenre" – írja az MTI.

Van der Straeten felhívta a figyelmet: "a fájdalmas valóság" az, hogy az energiaárak magasak maradnak, sőt, még tovább emelkedhetnek, ha Oroszország teljesen leállítja a gázszállítást. "Bár semmi jel nem utal ellátási problémára, a helyzetet minden nap értékeljük. Az energia takarékos felhasználása most a legfontosabb" - tette hozzá. Hangsúlyozta továbbá, hogy hosszabb távon létfontosságú az épületek szigetelése.

"Belgiumban most mindenkinek azzal kellene foglalkoznia, hogy tanácsot adjon a polgároknak azzal kapcsolatban, hogyan szigetelhetik a lakásaikat, házaikat, vagy hogyan szerelhetnek fel napelemeket és milyen energia-takarékossági intézkedéseket vezethetnek be. Ez most kormányunk közös felelőssége" - idézte a miniszter szavait a The BrusselsTimes.

Van der Straeten a múlt héten kijelentette, hogy Belgium áprilisban elkészült, földgázzal kapcsolatos vészhelyzeti tervét folyamatosan finomítják az ágazattal folytatott konzultációkkal, hogy szükség esetén készen álljon.

Áprilisban a szövetségi kormány kampányt indított, amely egyszerű ötleteket kínál azzal kapcsolatban, hogyan lehet csökkenteni a háztartások és a vállalatok energiafogyasztását az idei tél átvészelése érdekében.

A belga gázhálózatot kezelő Fluxys vállalat adatai szerint a háztartások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) gázfogyasztása 18,5 százalékkal volt alacsonyabb az elmúlt hat hónapban, mint tavaly. Az energiaszektorban 26 százalékos, az ipari szektorban pedig 11 százalékos csökkenést regisztráltak.

A belgiumi gázfogyasztás több, mint felét a háztartások és a kkv-k adják, az ipar és az energiaszektor pedig egy-egy negyedét. Bár Belgium alig importál orosz gázt, továbbra is ki van téve az európai gázpiac áringadozásainak - jegyezte meg a The BrusselsTimes.