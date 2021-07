Az oroszok nem bízzák a véletlenre a felhajtást, a repülőgépgyártó cégeket is holdingjában tudó Rostec nevű ipari vállalat facebook honlapján a gép egyik tükröződő felületén látszik az a brit hadihajó, amely túl közel merészkedett a krími félszigethez június végén, amire válaszul az orosz flóta járőrhajója figyelmeztető lövéseket adott le, egy vadászgép pedig bombákat dobott le a közelében. A Rostec által megosztott képen, amin az új vadászgép egy részlete látszik, a következő a szöveg: See you, azaz viszlát!

Az orosz repülőgépgyártókat is magában foglaló állami tulajdonú Rostec megelégedetten arról számolt be, hogy "alapvetően új katonai repülőgépeket" mutatnak be kedden a moszkvai légi bemutatón - idézi a portál az abcnews.go.com hírét.

Az új harci repülőgép neve ismeretlen, és nincsenek adatok a képességeiről, illetve technikai adottságairól.

A Kreml az ország fegyveres erőinek modernizálását kiemelt fontosságúvá nyilvánította, azt követően, hogy a 2014-ben Oroszországhoz annektálták az addig Ukrajnához tartozó Krím-félszigetet, amely cselekmény nyomán a Nyugattal fenntartott kapcsolatok a hidegháború utáni mélypontra süllyedtek.